Bir kentimizde kuraklık alarmı! Musluklardan çamurlu su akmaya başladı

Kentte son günlerde etkisini artıran kuraklık ve düşük su seviyeleri, şebeke suyunun kalitesini olumsuz etkiledi. Su kesintilerinin ardından musluklardan kahverengi su akması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

"MUSLUKLARIMIZDAN KAHVE SERVİSİ"

Bazı evlerde akan suyun rengi ve kokusu dikkat çekerken, vatandaşlar durumu sosyal medyada da paylaştı. İhbarda bulunan vatandaşlardan kimisi, "Musluklarımızdan kahve servisi" yorumunda bulundu