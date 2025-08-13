Bir kentimizde kuraklık alarmı! Musluklardan çamurlu su akmaya başladı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Tekirdağ'da yaşanan kuraklık, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte düşük su seviyesi nedeniyle evlerdeki musluktan çamurlu su akmaya başladı.
Kentte son günlerde etkisini artıran kuraklık ve düşük su seviyeleri, şebeke suyunun kalitesini olumsuz etkiledi. Su kesintilerinin ardından musluklardan kahverengi su akması, vatandaşların tepkisine neden oldu.
"MUSLUKLARIMIZDAN KAHVE SERVİSİ"
Bazı evlerde akan suyun rengi ve kokusu dikkat çekerken, vatandaşlar durumu sosyal medyada da paylaştı. İhbarda bulunan vatandaşlardan kimisi, "Musluklarımızdan kahve servisi" yorumunda bulundu
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin