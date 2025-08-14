Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üretimi 15 sene önce başlamıştı! Bu sene kuraklık vurdu... Tarladan 100 kilo bile çıkmadı

Üretimi 15 sene önce başlamıştı! Bu sene kuraklık vurdu... Tarladan 100 kilo bile çıkmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da yoğun ilgi gören Yalıncak karpuzunun bu yıl kuraklık yüzünden üretimi yok denecek kadar azaldı. Geçtiğimiz yıllarda 1,5 ton üretim yaptığını söyleyen üreticiler bu yıl tarladan 100 kilogram bile karpuz alamadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda 350 tona kadar çıkan Yalıncak karpuzunun üretimi, bu yıl kuraklık nedeniyle yok denecek kadar azaldı.

Uzun yıllardır böyle bir durum yaşamadıklarını söyleyen üreticiler, karpuzun dışında domates, biber, fasulye gibi ürünlerde de kuraklık yüzünden hasat yapamadıklarını vurgulayarak bu yıl çok mağdur olduklarının altını çizdi.

HASATTA BÜYÜK AZALMA VAR

Trabzon'da 2010 yılında üretimine başlanılan Yalıncak karpuzu tat ve aroma bakımında diğer bölgelerdeki karpuzlardan farklılığı ile yoğun talep görüyor. Tamamen doğal gübrelerle yetişen ancak son yıllarda mahalledeki yoğun yapılaşma nedeniyle üretimi her sene azalan Yalıncak karpuzunun hasadı bu yıl yaşanan kuraklık yüzünden büyük ölçüde azaldı.

100 KİLOGRAM BİLE ÇIKMADI

Yalıncak Mahallesinde karpuz üretimi yapan Ali İhsan Kodan, her yıl 1,5 ton üretim yaptığı bahçesinden bu yıl 100 kilogram bile karpuz alamadığını ifade etti. 

"Her sene bol ürün alırdık ancak bu sene kuraklıktan dolayı hiç hasat yapamadık. Perişan bir durumdayız." diyen Kodan şöyle konuştu:

"HİÇ KİMSEDE KARPUZ YOK"

"Diktiğimiz 200-300 kök karpuzdan şu anda tarlada sadece üç tanesi kaldı. Karpuzlarımız kuraklıktan yandı. Ne kadar sulasak da, gübre vermemize rağmen fayda etmedi; kuraklığın önüne geçemedik. Bu bölgede kardeşlerim ve komşularımız da karpuz yetiştirir ancak hiçbir yıl bu sene gibi olmadı. Hiç kimsede karpuz yok, mahsul de yok. Bu bölgedeki tüm bahçelerde durum aynı. Domates, biber, fasulye gibi ürünler de çok az çıktı. Tarlamda her yıl en az 1,5-2 ton karpuz alırdım, şimdi ise 100 kilogram bile olmadı. Karpuzlar normalde büyük olurdu ama kuraklıktan dolayı büyümedi, cılız kaldı. Kendi yiyeceğimizi bile karşılayamadık. Dolayısıyla bu sene tamamen zarar ettik diyebiliriz"

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUZ"

Hava Kodan da daha önce hiç bu kadar kurak bir dönem yaşamadıklarını belirterek "Bu sene kuraklıktan dolayı hasat yapamadık. Daha önce hiç bu kadar kurak bir dönem yaşamamıştık. Yaklaşık 30 yıldır üretim yapıyoruz, ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Karpuz dışında fasulyelerimiz bile yandı, hiçbir şey olmadı. Domatesimiz, karpuzumuz, biberimiz hepsi kuraklıktan dolayı yandı" dedi.

 

