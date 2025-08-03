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İzmir'de kuraklığın etkisi giderek artıyor! Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kuraklık, İzmir, Çeşme, Yol, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 3,13'e geriledi. Su seviyesinin düşmesiyle baraj altında kalan eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı.

Bölgede azalan yağışlar ve yaz döneminde artan su tüketimi nedeniyle Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi ciddi oranda geriledi.

İzmir'de kuraklığın etkisi giderek artıyor! Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - 1. Resim

Barajda su seviyesinin düşmesi sonucunda baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, havadan görüntülendi.

İzmir'de kuraklığın etkisi giderek artıyor! Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - 2. Resim

BARAJIN DOLULUK ORANI YÜZDE 3,13'E GERİLEDİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

İzmir'de kuraklığın etkisi giderek artıyor! Eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı - 3. Resim

SU KESİNTİLERİ YAPILACAK

İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti.

Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu. İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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