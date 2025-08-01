Turizm cenneti Çeşme'de su krizi derinleşiyor! Artık 10 saat boyunca verilmeyecek

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin başında gelen İzmir'in Çeşme ilçesi tarihinin en susuz dönemlerinden birini yaşıyor. İlçeyi besleyen Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü.

Tatilcilerin terk ettiği bölgede hayatlarını sürdüren vatandaşlar ise her sabah yüzlerini deniz suyunda yıkadıklarını, tuvaletlerdeki mikroplardan hastalık kapma riskinden korktuklarını anlatıyor.

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Öte yandan çözümü su deposu almakta bulanlar da var. Öyle ki yoğun talepten dolayı depo fabrikaları çift vardiyaya geçmeye başladı.

SU KESİNTİSİ 10 SAATE ÇIKTI

Çeşmeliler için bir kötü haber daha geldi. Su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanması planlanan su kesintisinin 10 saate çıkarıldığı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek" ifadesi kullanıldı.

Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği kaydedildi.

İZSU tarafından 24 Temmuz'da yapılan açıklamada, ilçedeki su kesintilerinin 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saat uygulanacağı duyurulmuştu.