Kuraklığın vurduğu göleti muhtar kurtardı! Kurduğu sistem nefes aldırdı... Para bile ödemiyorlar
İklim krizi ve kuraklık Hatay'daki göleti de vurdu. Kızılçat Mahallesi muhtarı Mehmet Dönmez, bulduğu yöntemle suyu tamamen çekilen göleti kuraklıktan kurtardı.
Meteoroloji verilerine göre Hatay'da son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış alamayan Hatay'da etkili olan kuraklık en çok çiftçileri etkiledi.
ÇİFTÇİLER KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETTİ
Vatandaşlar farklı çözüm yolları aramaya başlarken, Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, kuraklık nedeniyle mahsullerini sulamakta zorluk yaşayınca kendi çözümlerini üretti.
DEREDEN GÖLETE SU TAKVİYESİ
Mahallede yaşayan çiftçileri bir araya getiren muhtar Mehmet Dönmez, güneş paneli sistemi kurarak atıl durumda bulunan ve suyu kullanılmayan dereden, kuruyan gölete su takviyesi yaptı.
Çiftçiler kuraklık sürecinde tarlalarını sulayarak, tarım faaliyetlerine devam etmenin mutluluğunu yaşarken, hiçbir ücret ödemeden ücretsiz güneş paneliyle üretilen elektrikle su takviyesi sürdürülüyor.
HİÇBİR ÜCRET ÖDEMİYORLAR
Muhtar Dönmez de gölete su takviyesi yaparak mahsullerini suladıklarını ve kuruyan baraja güneş paneli sistemiyle hiçbir ücret ödemeden su takviyesinin yapıldığını söyledi.
Kızılçat Mahallesi Muhtarı Dönmez konuşmasına şöyle devam etti:
"BU ŞEKİLDE SIKINTIMIZ KALMADI SAYILIR"
"Bu baraj mahallemizdeki çiftçilerimizin arazilerini sulamaları için yapıldı. Burada meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Mahallemizin toprakları tarıma çok elverişli olduğu için bu barajı kullanıyoruz. Bu yıl kuraklık nedeniyle barajımızdaki doluluk oranı az oldu. Biz de köylüler olarak kendi imkanlarımızla vatandaşlarla anlaşarak güzel bir proje sunduk. Bu projemize aşağıda yaptırdığımız güneş paneliyle dolu olmayan barajımıza su takviyesi yapıyoruz. Köylümüz bundan çok memnun kaldı. Şu an atıl akan derelerimizdeki suyunu buraya aktarıyoruz. Bu şekilde sıkıntımız kalmadı sayılır. Köylümüz gönül rahatlığıyla bu suyu kullanabiliyorlar. Bu kurduğumuz sisteme herhangi bir ücret ödemiyoruz"