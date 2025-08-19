Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kuraklığın vurduğu göleti muhtar kurtardı! Kurduğu sistem nefes aldırdı... Para bile ödemiyorlar

Kuraklığın vurduğu göleti muhtar kurtardı! Kurduğu sistem nefes aldırdı... Para bile ödemiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuraklığın vurduğu göleti muhtar kurtardı! Kurduğu sistem nefes aldırdı... Para bile ödemiyorlar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İklim krizi ve kuraklık Hatay'daki göleti de vurdu. Kızılçat Mahallesi muhtarı Mehmet Dönmez, bulduğu yöntemle suyu tamamen çekilen göleti kuraklıktan kurtardı.

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış alamayan Hatay'da etkili olan kuraklık en çok çiftçileri etkiledi.

Kuraklığın vurduğu göleti muhtar kurtardı! Kurduğu sistem nefes aldırdı... Para bile ödemiyorlar - 1. Resim

ÇİFTÇİLER KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETTİ

Vatandaşlar farklı çözüm yolları aramaya başlarken, Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, kuraklık nedeniyle mahsullerini sulamakta zorluk yaşayınca kendi çözümlerini üretti.

Kuraklığın vurduğu göleti muhtar kurtardı! Kurduğu sistem nefes aldırdı... Para bile ödemiyorlar - 2. Resim

DEREDEN GÖLETE SU TAKVİYESİ

Mahallede yaşayan çiftçileri bir araya getiren muhtar Mehmet Dönmez, güneş paneli sistemi kurarak atıl durumda bulunan ve suyu kullanılmayan dereden, kuruyan gölete su takviyesi yaptı.

Kuraklığın vurduğu göleti muhtar kurtardı! Kurduğu sistem nefes aldırdı... Para bile ödemiyorlar - 3. Resim

Çiftçiler kuraklık sürecinde tarlalarını sulayarak, tarım faaliyetlerine devam etmenin mutluluğunu yaşarken, hiçbir ücret ödemeden ücretsiz güneş paneliyle üretilen elektrikle su takviyesi sürdürülüyor.

HİÇBİR ÜCRET ÖDEMİYORLAR

Muhtar Dönmez de gölete su takviyesi yaparak mahsullerini suladıklarını ve kuruyan baraja güneş paneli sistemiyle hiçbir ücret ödemeden su takviyesinin yapıldığını söyledi.

Kuraklığın vurduğu göleti muhtar kurtardı! Kurduğu sistem nefes aldırdı... Para bile ödemiyorlar - 4. Resim

Kızılçat Mahallesi Muhtarı Dönmez konuşmasına şöyle devam etti:

"BU ŞEKİLDE SIKINTIMIZ KALMADI SAYILIR"

"Bu baraj mahallemizdeki çiftçilerimizin arazilerini sulamaları için yapıldı. Burada meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Mahallemizin toprakları tarıma çok elverişli olduğu için bu barajı kullanıyoruz. Bu yıl kuraklık nedeniyle barajımızdaki doluluk oranı az oldu. Biz de köylüler olarak kendi imkanlarımızla vatandaşlarla anlaşarak güzel bir proje sunduk. Bu projemize aşağıda yaptırdığımız güneş paneliyle dolu olmayan barajımıza su takviyesi yapıyoruz. Köylümüz bundan çok memnun kaldı. Şu an atıl akan derelerimizdeki suyunu buraya aktarıyoruz. Bu şekilde sıkıntımız kalmadı sayılır. Köylümüz gönül rahatlığıyla bu suyu kullanabiliyorlar. Bu kurduğumuz sisteme herhangi bir ücret ödemiyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kulisleri hareketlendiren iddia: Yavaş'a yakın isim, CHP'li vekiller ve TİP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçmek istediKayseri Kocasinan'da biçerdöver fiyatları belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ömer Çelik, Özel'e sert sözlerle yüklendi! "Gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor" - GündemÇelik, Özel'e sert sözlerle yüklendi! "Örtbas ediyor"Binlercesi Haydarpaşa Limanı'na geldi! İkinci el araç piyasasında düşüş başlıyor - GündemBinlercesi Haydarpaşa Limanı'na geldi!DEM'li belediyenin engeli velileri çıldırttı! Müdürü olan sıfır okul, 2 yıldır kapalı - GündemDEM'li belediyenin engeli velileri çıldırttı!Kulisleri hareketlendiren iddia: Yavaş'a yakın isim, CHP'li vekiller ve TİP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçmek istedi - GündemKulisleri hareketlendiren iddia: Yavaş'a yakın isim, CHP'li vekiller ve TİP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçmek istediTarladan çıkan kafatası ve kemikler jandarmayı harekete geçirdi! Düzce'deki esrarengiz olayın sırrı çözüldü - GündemTarladan çıkan kafatası ekipleri harekete geçirdiCankurtaranlar canlarını hiçe saydılar! Denizde ölüm kalım mücadelesi anbean görüntülendi - GündemCankurtaranlar canlarını hiçe saydılar! Denizde ölüm kalım mücadelesi anbean görüntülendi
Sonraki Haber Yükleniyor...