Kuraklığın vurduğu göleti muhtar kurtardı! Kurduğu sistem nefes aldırdı... Para bile ödemiyorlar

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış alamayan Hatay'da etkili olan kuraklık en çok çiftçileri etkiledi.

ÇİFTÇİLER KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETTİ

Vatandaşlar farklı çözüm yolları aramaya başlarken, Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, kuraklık nedeniyle mahsullerini sulamakta zorluk yaşayınca kendi çözümlerini üretti.

DEREDEN GÖLETE SU TAKVİYESİ

Mahallede yaşayan çiftçileri bir araya getiren muhtar Mehmet Dönmez, güneş paneli sistemi kurarak atıl durumda bulunan ve suyu kullanılmayan dereden, kuruyan gölete su takviyesi yaptı.

Çiftçiler kuraklık sürecinde tarlalarını sulayarak, tarım faaliyetlerine devam etmenin mutluluğunu yaşarken, hiçbir ücret ödemeden ücretsiz güneş paneliyle üretilen elektrikle su takviyesi sürdürülüyor.

HİÇBİR ÜCRET ÖDEMİYORLAR

Muhtar Dönmez de gölete su takviyesi yaparak mahsullerini suladıklarını ve kuruyan baraja güneş paneli sistemiyle hiçbir ücret ödemeden su takviyesinin yapıldığını söyledi.

Kızılçat Mahallesi Muhtarı Dönmez konuşmasına şöyle devam etti: