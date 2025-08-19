Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Artık balıklar değil, inekler besleniyor! Ünlü Ladik Göl'ünde acı manzara: Kuraklık yüzünden can çekişiyor

Son 25 yılda dörtte birinden fazlasını kaybeden Ladik Gölü’nde sular çekildi. Göl tabanında artık balık yerine inekler görüldü. Bölgeyi inceleyen uzmanlardan Prof. Dr. Yusuf Demir, gölün "can çekiştiğini" söyledi.

Tektonik kökenli Ladik Gölü, Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan ve uzun yıllardır hem balıkçılık hem de turizm açısından büyük önem taşıyan sulak alanlardan biriydi.

Ancak son yıllarda artan kuraklık ve iklim değişikliği etkisiyle göl her geçen gün su kaybediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, gölün yüzey alanının 2000 yılından bu yana yüzde 25'ten fazla küçüldüğünü belirtti.

"LADİK GÖLÜ CAN ÇEKİŞİYOR"

Havadan görüntülenen gölde çekilmenin boyutu gözler önüne serildi.

Eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda artık ineklerin otladığını belirten Prof. Dr. Demir, su azalmasının ekosistemden tarıma kadar geniş etkiler oluşturduğunu ifade ederek, "Su miktarının azalmasıyla göl aşırı tuzlu hale gelmekte, sazlıkların yok olması kuşları olumsuz etkilemektedir. Su kalitesi bozuldukça göl havzasında iklim karasallaşmakta, özellikle kış aylarında düşen sıcaklıklar meyveciliğe zarar vermektedir. Kar yağışlarının azalması ve yağış rejiminin bozulması, gölü besleyen yeraltı ve yüzey sularını da zayıflatmıştır. Son aylarda gölü besleyen derelerin çoğu kurumuş durumdadır. Ayrıca tarımsal sulama, açılan kuyular ve ticari su kullanımları göldeki su kaybını tetiklemektedir" dedi.

"SU SEVİYESİ KRİTİK EŞİĞİN ALTINA İNDİ"

Prof. Dr. Yusuf Demir, gölün tamamen yok olmaması için acil önlemlerin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Yağmur suyu hasadı, su tasarrufu ve geri dönüştürülebilir su projeleriyle gölün beslenmesi sağlanmalı. Yerel ve merkezi yönetimler gölün kurtarılması için acil eylem planı uygulamaya koymalı. Ladik Gölü, sadece bugünün değil, torunlarımıza bırakacağımız bir mirastır. Şu an su seviyesi kritik eşiklerin de altına inmiş durumda. Gölümüze sahip çıkmak milli bir sorumluluktur" diye konuştu.

