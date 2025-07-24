Bir damla suya muhtaç kalabiliriz! Bazısı kurudu, bazısı alarm verdi... İşte Türkiye'nin can çekişen su kaynakları

İklim hareketleri ve yaz aylarının şiddetli sıcakları Türkiye'nin çeşitli su kaynaklarını tanınmaz hale getirdi. Bir taraftan orman yangınlarıyla ciğerlerimiz yanarken diğer taraftan da su kaynaklarımız kuraklık tehlikesi altında... Son bir ayda il, ilçe ve köylerin su kaynakları olan göl, gölet, akarsu ve nehirlerde bir damla suya muhtaç görüntüler oluştu. İşte alarm veren su kaynaklarımızdan dikkat çekenler...

ALİ TÜFEKÇİ - Türkiye'de kuraklık gün geçtikçe daha da korkutucu boyutlara ulaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve özel girişimler çeşitli çalışmalar yapsa da yıllar boyunca değişmeyen bilinçsiz su tüketimi kuraklığı daha da hızlandırıyor.

Küresel Su İzleme Raporu'nda, önümüzdeki yıllarda iklim ve hava olayları açısından aşırılıklar yaşanacağı ifade ediliyor.

Su krizi yüzünden yaşanacak göçlerin de milyonlarca insanı yerinden edeceği uzmanlar tarafından vurgulanıyor.

Peki ülkemizde yakın tarihte nereler alarm veriyor?

Kuraklığın boyutunu görmek için 2025 yılının ortasında, Haziran ve Temmuz ayında alarm veren yerleri sizler için derledik.

Türkiye'nin kuraklık tehlikesi altındaki göl, nehir ve barajlarından dikkat çekenler şöyle:

EBER GÖLÜ - AFYON

Kuruma tehlikesinin baş gösterdiği Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün sadece ekolojik değil jeolojik olarak da birtakım tehlikelere neden olduğu ve Bolvadin ilçesinin yaklaşık 1 metreye kadar çöktüğü bilimsel olarak kanıtlandı.

BÜYÜK MENDERES NEHRİ - DENİZLİ

Denizli’nin Çal ilçesinde 852 yıllık sudan koyun geçirme ve çoban bayramı, şap hastalığı ve Büyük Menderes Nehri'nin kuruması tehlikesi sonucu iptal edildi.

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MERİÇ NEHRİ - EDİRNE

Edirne'de kuraklık yüzünden su seviyesi düşen Meriç Nehri krize dönüştü.

Üreticilerin şikayetleri ve talepleri üzerine tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için Meriç Nehri Elektrik Santrali'nden su bırakıldı.

Özellikle çeltik üreticilerinin artan sulama ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor ancak nehrin genel durumu alarm veriyor.

TUNCA NEHRİ - EDİRNE

Neredeyse tamamen kuruyan Edirne'deki Tunca Nehri'nde su akışı durdu, kötü koku ve kirlilik su yüzeyine çıktı. Vatandaşlar, acil önlem çağrısında bulunuyor.

Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen nehirde, kirlilik ve kötü koku gün yüzüne çıktı. Çevre sakinleri ve çeltik üreticileri yaşanan durumdan dolayı endişeli olduklarını belirtti.

ÇEŞME'DE HER GÜN 7 SAAT ZORUNLU SU KESİNTİSİ - İZMİR

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma sebebiyle zorunlu su kesintileri başlatıldı. Her gün 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidileceği bildirildi.

Çeşme'nin ana su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilemesi, yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonunda artan nüfusun etkisiyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindi.

TAHTALI BARAJI - İZMİR

İzmir'in içme suyu ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda da su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Kuraklık sebebiyle doluluk oranının yüzde 10,6'ya kadar gerilediği barajda ürküten bir tablo ortaya çıkarken, yetkililer suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunuyor.

YEŞİLSIRT GÖLETİ - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi. Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü.

ÜLKÜKÖY GÖLETİ - BURSA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 43 yıldır tarım arazilerini sulayan Ülküköy Göleti, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle son 5-6 yıldır yaz mevsiminde kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Neredeyse kuruma noktasına gelen göletteki yüzlerce metrelik çekilme ve tabanda oluşan çatlaklar görüntülendi.

VAN GÖLÜ - BİTLİS

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yağışların azalması ve kuraklık yüzünde gölün kıyılarında çekilme yaşandı. 'Sualtının Peribacaları' da denilen mikrobiyalitler görüntülendi.

MİLLEYHA KUŞ CENNETİ - HATAY

Hatay’da son 65 yılın en kurak yılının yaşanmasıyla birlikte Samandağ ilçesinde bulunan ve 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti adeta çöle döndü.

ÜÇPINAR GÖLETİ - KİLİS

Kilis’in Musabeyli ilçesinin kırsal Üçpınar Mahallesi'nde bulunan Üçpınar Göleti’nde havaların iyice ısınmasıyla birlikte sular çekilmeye başladı.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği şehirde bulunan gölette balıkların suyun az olmasına ve kirlenmesine bağlı oksijensizlikten telef olduğu iddia edildi.

MADEN DERESİ VE ŞELALESİ - SAKARYA

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında yer alan, doğa turizminin gözde rotalarından biri olan Maden Deresi ve Şelalesi, kuraklığın etkisiyle kurudu. Şelaledeki suyun çekilmesiyle dere yatağında daha önce görülmeyen kök ve taş yapıları ortaya çıktı.

Bölgeyi ziyarete gelenler karşılaştıkları manzara karşısında hayret ediyor.

SAPANCA GÖLÜ - SAKARYA

SASKİ, kurak geçen yaz mevsimi ve mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklıklara karşı Sakarya'daki Sapanca Gölü’nü korumak için vatandaşlara çağrıda bulundu. 2023 yılı temmuz ayında 32.26 olan göl seviyesi iki yılda 2 metre altı santim düştü, 60 milyon metreküp su kaybı yaşandı.

Şehrin yaklaşık olarak bir yıllık su tüketimine eş değer kayıp için su tasarrufu ve bilinçli tüketim seferberliği başlatıldı.

KARAÇAY BARAJI HATAY

Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı Hatay'da su seviyesinin yüzde 24'e gerilediği Karaçay Barajı'nda kullanılabilir 7 milyon metreküp su kaldı.

ÇAKIL GÖLETİ - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi’nde Çakıl Göleti tamamen kurudu, göletteki balıklar susuzluktan öldü.

NEMRUT KALDERASI KALP GÖLÜ - BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda bulunan Kalp Gölü, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Göl kalp şeklini kaybederken gölün hali hakkında sosyal medyadan yorum yağdı.

"Kalp Gölü, böbreğe dönmüş" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

MEYİL GÖLÜ, ÇIRALI GÖLÜ VE MEKE GÖLÜ - KONYA

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir zamanlar doğa tutkunlarının ilgiyle ziyaret ettiği göller bir bir kuruyor. Meyil Gölü, Çıralı Gölü ve Meke Gölü kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle kururken, geriye sadece Acıgöl kaldı.