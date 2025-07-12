852 yıllık geleneğe şap engeli... UNESCO listesindeki etkinlik iptal edildi

852 yıllık Denizli’nin Çal ilçesindeki sudan koyun geçirme ve çoban bayramı, şap hastalığı ve Büyük Menderes Nehri'nin kuruması tehlikesi yüzünden iptal edildi. Yapılacak temsili tören belirsizliğini koruyor.

Denizli’nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’nde 852 yılı aşkın süredir düzenlenen Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı, bu yıl da şap hastalığı nedeniyle iptal edildi.

Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 8 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan resmi yazıya göre; hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi, hayvan satış yerleri kapatıldı ve ikinci bir emre kadar hayvan giriş-çıkışları durduruldu.

Alınan bu kararlar doğrultusunda, bölgenin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterinde yer alan önemli kültürel etkinliği bu yıl yapılamayacağı öğrenildi.

NEHİR KURUMA TEHLİKESİ ALTINDA

Etkinlik her yıl Ağustos ayının son haftasında düzenleniyordu ancak bu yıl 26-27 Temmuz tarihlerine çekilmişti.

Hem şap hastalığı riski hem de Büyük Menderes Nehri'nin Çal’daki kolunun kurumuş olması, organizasyonu tamamen iptal ettirdi.

Çal halkı, 852 yıllık geleneğin bu yıl yapılamamasından dolayı büyük üzüntü yaşarken, geçmiş yıllarda benzer durumlarda temsili törenler düzenlendiği hatırlatıldı. Ancak bu yıl nehirde su bulunmaması nedeniyle temsili törenin yapılıp yapılmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Yetkililer ise hastalık riski ortadan kalktığında etkinliklerin yeniden planlanabileceğini belirtti.