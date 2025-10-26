Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yerebatan Sarnıcı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı takvimi gündemde!

Yerebatan Sarnıcı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı takvimi gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerebatan Sarnıcı 29 Ekim&#039;de açık mı, giriş ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı takvimi gündemde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerebatan Sarnıcı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olmaya hazırlanıyor. Bayram günü sarnıcın açık olup olmayacağı, giriş ücretlerinin nasıl olacağı ve ücretsiz ziyaret imkanının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. İşte Yerebatan Sarnıcı’nın 2025 yılına ait güncel ziyaret bilgileri, bilet ücretleri ve önemli detaylar...

YEREBATAN SARNICI 29 EKİM'DE AÇIK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür A.Ş. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açık. Resmi tatillerde de açık olan sarnıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Ancak önemli bir ayrıntı olarak, sarnıçta düzenlenen etkinlik hazırlıkları nedeniyle 18.30 ile 19.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilmiyor. Bu saat aralığı dışında kalan tüm zamanlarda müze açık olacak. Bayramda oluşması beklenen yoğunluk nedeniyle ziyaretçilerin erken saatlerde gitmesi öneriliyor.

Yerebatan Sarnıcı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı takvimi gündemde! - 1. Resim

YEREBATAN SARNICI'NA 29 EKİM'DE GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Yerebatan Sarnıcı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz giriş uygulaması duyurulmadı. Şu an için tüm ziyaretçiler, geçerli bilet fiyatları üzerinden giriş yapabiliyor. Ücretsiz girişe dair duyuru yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

Yerebatan Sarnıcı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı takvimi gündemde! - 2. Resim

YEREBATAN SARNICI BİLET FİYATLARI 2025

09.00-18.30 saatleri arası
Yerli ziyaretçi: 350 TL
Yabancı ziyaretçi: 1.500 TL
Öğrenci: 90 TL

19.30-22.00 saatleri arası
Yerli ziyaretçi: 600 TL
Yabancı ziyaretçi: 2.400 TL
Öğrenci: 400 TL

Yerebatan Sarnıcı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı takvimi gündemde! - 3. Resim

YEREBATAN SARNICI'NDA MÜZEKART GEÇERLİ Mİ?

Yerebatan Sarnıcı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir müze olmadığından Müzekart geçerli değil. Yerebatan Sarnıcı için ziyaretçilerin girişte bilet satın alması gerekiyor. 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama ile ödemeler yalnızca kredi kartı, banka kartı veya İstanbulkart ile yapılabiliyor, nakit ödeme kabul edilmiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çin'de bu sivrisinekler virüs saçıyor! Yerleşim yerleri risk altında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Topkapı Sarayı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi, Müzekart geçerli mi? 2025 ziyaret saatleri araştırılıyor! - HaberlerTopkapı Sarayı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi, Müzekart geçerli mi? 2025 ziyaret saatleri araştırılıyor!Singo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek! - HaberlerSingo ne zaman dönecek? Galatasaray Göztepe maçında forma giymeyecek!Çağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi - HaberlerÇağatay Ulusoy hasta mı, sağlık durumu nasıl? Gözler Ulusoy’un yapacağı açıklamaya çevrildi28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatili öncesi merak edildi! - Haberler28 Ekim özel sektöre yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatili öncesi merak edildi!Stranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak? Netflix yayın tarihini açıkladı! - HaberlerStranger Things 5. sezon ne zaman, kaç bölüm yayınlanacak? Netflix yayın tarihini açıkladı!Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar? - HaberlerTuristik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar?
Sonraki Haber Yükleniyor...