Yerebatan Sarnıcı 29 Ekim'de açık mı, giriş ücretsiz mi? Cumhuriyet Bayramı takvimi gündemde!

YEREBATAN SARNICI 29 EKİM'DE AÇIK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür A.Ş. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açık. Resmi tatillerde de açık olan sarnıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Ancak önemli bir ayrıntı olarak, sarnıçta düzenlenen etkinlik hazırlıkları nedeniyle 18.30 ile 19.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilmiyor. Bu saat aralığı dışında kalan tüm zamanlarda müze açık olacak. Bayramda oluşması beklenen yoğunluk nedeniyle ziyaretçilerin erken saatlerde gitmesi öneriliyor.

YEREBATAN SARNICI'NA 29 EKİM'DE GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Yerebatan Sarnıcı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz giriş uygulaması duyurulmadı. Şu an için tüm ziyaretçiler, geçerli bilet fiyatları üzerinden giriş yapabiliyor. Ücretsiz girişe dair duyuru yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

YEREBATAN SARNICI BİLET FİYATLARI 2025

09.00-18.30 saatleri arası

Yerli ziyaretçi: 350 TL

Yabancı ziyaretçi: 1.500 TL

Öğrenci: 90 TL

19.30-22.00 saatleri arası

Yerli ziyaretçi: 600 TL

Yabancı ziyaretçi: 2.400 TL

Öğrenci: 400 TL

YEREBATAN SARNICI'NDA MÜZEKART GEÇERLİ Mİ?

Yerebatan Sarnıcı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir müze olmadığından Müzekart geçerli değil. Yerebatan Sarnıcı için ziyaretçilerin girişte bilet satın alması gerekiyor. 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe giren uygulama ile ödemeler yalnızca kredi kartı, banka kartı veya İstanbulkart ile yapılabiliyor, nakit ödeme kabul edilmiyor.