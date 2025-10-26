Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Hırsızlık için girdiği dükkanda uyuyakaldı! İlk vukuatı değilmiş

Hırsızlık için girdiği dükkanda uyuyakaldı! İlk vukuatı değilmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hırsızlık için girdiği dükkanda uyuyakaldı! İlk vukuatı değilmiş
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da camı kırıp girdiği avizeci dükkanında koltukta uyuya kalan hırsız, polis tarafından yakalandı. Aynı şahsın yakalanmadan bir saat önce de bir aracın üzerine yatarak uyurken fotoğrafının çekildiği öğrenildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir olay meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda saat 06.07 sıralarında park halindeki bir aracın üzerinde uyuyan bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilip fotoğrafı çekildi.

KOLTUKTA UYUYAKALDI

Yaklaşık bir saat sonra ise aynı kişi, aynı yerde bir avizeci dükkanının camını kırarak içeri girdi ve masadaki koltukta uyuyakaldı. Durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı koltukta uyur halde buldu.

Hırsızlık için girdiği dükkanda uyuyakaldı! İlk vukuatı değilmiş - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI

İş yeri sahibi Bilal Y., olay yerine çağrılarak şahsı tanıyıp tanımadığı soruldu. Bilal Y., şahsı tanımadığını söyledi ve yaptığı kontrolde iş yerinden bir şey çalınmamış olduğunu belirtti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın, 23 yaşındaki D.A. olduğu tespit edildi. D.A., adli işlemleri yapılmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Hırsızlık için girdiği dükkanda uyuyakaldı! İlk vukuatı değilmiş - 2. Resim

Hırsızlık için girdiği dükkanda uyuyakaldı! İlk vukuatı değilmiş - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

