Hırsızlık için girdiği dükkanda uyuyakaldı! İlk vukuatı değilmiş

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir olay meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda saat 06.07 sıralarında park halindeki bir aracın üzerinde uyuyan bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilip fotoğrafı çekildi.

KOLTUKTA UYUYAKALDI

Yaklaşık bir saat sonra ise aynı kişi, aynı yerde bir avizeci dükkanının camını kırarak içeri girdi ve masadaki koltukta uyuyakaldı. Durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı koltukta uyur halde buldu.

GÖZALTINA ALINDI

İş yeri sahibi Bilal Y., olay yerine çağrılarak şahsı tanıyıp tanımadığı soruldu. Bilal Y., şahsı tanımadığını söyledi ve yaptığı kontrolde iş yerinden bir şey çalınmamış olduğunu belirtti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın, 23 yaşındaki D.A. olduğu tespit edildi. D.A., adli işlemleri yapılmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.