Ali Babacan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Ne kırgınlığım var ne de kızgınlığım

Ali Babacan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Ne kırgınlığım var ne de kızgınlığım

Güncelleme:
Son zamanlarda AK Parti'ye geçeceği öne sürülen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, kendilerine bir teklifin gelmediğini söyledi. Dönüş sorularına cevap veren Babacan, "Benim Tayyip Bey’le ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım. Onun memleket sevgisinden ve Allah inancından şüphem yok. Ancak anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında gündeme ve siyasi geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda sık sık AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atılan Babacan, kendilerine bir teklifin gelmediğini söyledi.

"TAYYİP BEY'E NE KIZGINLIĞIM VAR NE KIRGINLIĞIM"

Eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanan DEVA lideri, "Bakın benim Tayyip Bey’le ne bir kırgınlığım ne bir kızgınlığım var. Onun memleket sevgisinden ve Allah inancından şüphem yok. Ancak anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği. Benim ayrılma sebebim de buydu. Ailemde CHP'ye oy veren yoktur. Ama biz ülkenin geleceğini konuşmak için CHP’yle bile oturduk, çalıştık. Kategorik olarak kimseye kapımızı kapatmayız ama bugün itibarıyla Tayyip Bey’de veya AK Parti yönetiminde bir değişim iradesi görmüyorum." dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta da DEVA Partisi'nin kapatılıp Ali Babacan liderliğinde AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık iddiaları yalanlayarak "Bizim kapatmak, katılmak ya da geri dönmek gibi bir gündemimiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

