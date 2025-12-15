Yılın en büyük göktaşı yağmuru olan Geminid , bu akşam zirve yaparak saatte 150 adede kadar parlak ve çok renkli "kayan yıldız" izleme fırsatı sunacak Uzmanlar, bu gökyüzü olayını izlemek için sadece çıplak gözün yeterli olacağını söyledi.

Yılın en büyük göktaşı yağmuru gösterisi kapıda ve bu manzarayı kaçırmak istemeyeceksiniz.

Geminid Göktaşı Yağmuru, bu gece zirvesine ulaşacak ve saatte 150 adede kadar "kayan yıldız" gözlemlenebilecek. Bu göksel gösteri, sarı, kırmızı, yeşil ve mavi gibi parlak, çok renkli meteorlarıyla tanınıyor.

Göktaşı yağmuru, 20 Aralık'a kadar aktif olsa da, en görkemli hali bu akşam izlenecek. Bu gökyüzünü olayını izlemek için en iyi zaman, gece yarısı ile 04:00 arası olsa da, havanın kararmasından sonra her an görünmeye devam edecekler.

ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK Ay'ın normal parlaklığının sadece yüzde 26'sında olan hilal evresi sayesinde, gökyüzü gözlemcileri yaklaşan meteorları net bir şekilde izleyebilecek. Bu geceki olayı izlemek için ihtiyacınız olan tek şey; çıplak gözleriniz, kalın bir kaban ve biraz sabır; özel bir dürbüne veya teleskopa gerek yok.

GEMİNİD NEDİR? İngiltere'de yer alan Royal Observatory Greenwich'ten gökbilimci Dr. Greg Brown, "Uzay düşündüğümüz kadar boş değil. Asteroitler ve kuyruklu yıldızlar Güneş Sistemi'mizde dolaşırken, arkalarında toz ve gaz izleri bırakırlar" dedi.

Dr. Brown, "Dünya, bu izlerden düzenli olarak geçer ve bir arabanın ön camındaki silecekler gibi, devasa miktarda enkaz parçasını süpürür. Gezegenimiz bu mayın tarlasından geçerken, kaya ve toz parçaları atmosferimize girer ve parlak bir ışıkla yanarak yok olur. Geminid yağmuru sırasında, kum tanesi kadar küçük parçacıklar, üst atmosferde saniyede 70 km'ye varan hızlarda hareket eder. Bu enkaz bulutu her zaman aynı yerde olduğu için, göktaşı yağmuru her yıl aynı zamanda meydana gelir" açıklamasını yaptı.

"GEMİNİDLER KAYNAKLARI NEDİYLE BENZERSİZ" Dr. Brown sözlerine şöyle devam etti: "Ancak Geminidler, diğer çoğu göktaşı yağmurunda olduğu gibi buzlu bir kuyruklu yıldız yerine, kayalık asteroit 3200 Phaethon'dan gelmeleriyle benzersizdir. Bu asteroit metal açısından zengin olduğu için, ortaya çıkan meteorlar atmosferde yanarken göz kamaştırıcı bir renk yelpazesiyle parlayabilir."

