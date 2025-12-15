Eskişehir'de kan donduran olay! 12 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp kaçtı
Eskişehir’de okuldan çıkan 12 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıya uğradı. Bisikletli saldırgan tarafından kasık bölgesinden bıçaklanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.
- Eskişehir'de 12 yaşındaki bir çocuk okul çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı.
- Olay, Namık Kemal Ortaokulu bahçesinde yaşandı.
- Bisikletli bir şüpheli, çocuğa kasık bölgesinden bıçakla saldırdı.
- Yaralı çocuğun sağlık durumu iyi ve hastaneye kaldırıldı.
- Polis, saldırganı yakalamak için inceleme başlattı ve saldırganın yaşının küçük olduğu değerlendiriliyor.
Eskişehir’de bir okul bahçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak üzerinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu’nda okuyan 12 yaşındaki U.D. ders bitince okuldan çıktı.
BİSİKLETLE GELDİ, BIÇAKLAYIP KAÇTI
Okul çıkışında U.D.’nin yanına yaklaşan bisikletli bir şüpheli, çocuğun kasık bölgesine bıçakla saldırdı. 12 yaşındaki çocuğun kanlar içinde yere yığılmasının ardından çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin bulunması için polis inceleme başlattı. Saldırganında yaşının küçük olduğu değerlendiriliyor.