Eskişehir’de okuldan çıkan 12 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıya uğradı. Bisikletli saldırgan tarafından kasık bölgesinden bıçaklanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir’de bir okul bahçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çivan Sokak üzerinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu’nda okuyan 12 yaşındaki U.D. ders bitince okuldan çıktı.

12 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı

BİSİKLETLE GELDİ, BIÇAKLAYIP KAÇTI

Okul çıkışında U.D.’nin yanına yaklaşan bisikletli bir şüpheli, çocuğun kasık bölgesine bıçakla saldırdı. 12 yaşındaki çocuğun kanlar içinde yere yığılmasının ardından çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eskişehirde kan donduran olay! 12 yaşındaki çocuğu bıçaklayıp kaçtı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin bulunması için polis inceleme başlattı. Saldırganında yaşının küçük olduğu değerlendiriliyor.

