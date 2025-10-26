Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar?

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin satışa çıkacağını belirterek, "2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek." ifadelerine yer verdi. Peki, Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar? İşte tüm detaylar...

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR, NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu biletleri, TCDD Taşımacılık A.Ş'nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması ya da tran gari gişelerinden alınabiliyor. 2 kişlik yataklı kompartman ücretleri yüksek dönemde yaklaşık 17.000 TL, düşük dönemde ise daha uygun fiyatlarla satışa çıkıyor.

Bakan Uraloğlu, "Trenimiz Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak." bilgisini paylaştı.