Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Turistik Doğu Ekspresi, 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon seferleriyle Ankara-Kars hattında yeniden seferlere başlayacak. 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek yolcular 32 saat benzersiz bir kış manzarası deneyimi yaşayacak.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin satışa çıkacağını belirterek, "2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek." ifadelerine yer verdi. Peki, Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar? İşte tüm detaylar...

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor! Doğu Ekspresi biletleri nereden alınır, ne kadar? - 1. Resim

DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR, NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu biletleri, TCDD Taşımacılık A.Ş'nin resmi internet sitesi, mobil uygulaması ya da tran gari gişelerinden alınabiliyor. 2 kişlik yataklı kompartman ücretleri yüksek dönemde yaklaşık 17.000 TL, düşük dönemde ise daha uygun fiyatlarla satışa çıkıyor.

Bakan Uraloğlu, "Trenimiz Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak." bilgisini paylaştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiliz istihbaratı ile çalıştıklarını itiraf etti! İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında flaş gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da yarın yağmur var mı? 25 Ekim-29 Ekim İstanbul Hava Durumu - Haberlerİstanbul'da yarın yağmur var mı? 25 Ekim-29 Ekim İstanbul Hava DurumuBodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerBodrum elektrik kesintisi: 26 Ekim Pazar günü ADM Elektrik duyurdu, Bodrum'da elektrikler ne zaman gelecek?El Clasico ne zaman, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! - HaberlerEl Clasico ne zaman, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor!Şafakta Buluşalım filmi nerede çekildi? - HaberlerŞafakta Buluşalım filmi nerede çekildi?26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var? - Haberler26 Ekim Pazar maç programı: Bugün hangi maçlar var?Antalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig heyecanı bugün sahne alacak! - HaberlerAntalyaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig heyecanı bugün sahne alacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...