Şafakta Buluşalım filmi nerede çekildi?
1975 yapımı Şafakta Buluşalım filminin başrollerinde Cüneyt Arkın, Gülşen Bubikoğlu ve Eşref Kolçak yer alıyor. Peki, Şafakta Buluşalım nerede çekildi? İşte tüm ayrıntılar...
Babasını kaybeden genç bir adam olan Halil'in, babasının ölümüyle bağlantılı adama ve suç örgütüne karşı giriştiği intikam macerası anlatılıyor.
İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilen sahneleriyle karmaşık bir suç ve kişisel hesaplaşmaların öyküsünü anlatıyor.
ŞAFAKTA BULUŞALIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şafakta Buluşalım filmi İstanbul’da çekildi. Film çekimleri İstanbul'un birçok ilçe, semt ve mekanlarında çekim setleri kuruldu.
Babasının intikamını almaya çalışan bir gencin hikayesinin izleyicilerle buluştuğu Şafakta Buluşalım filmi, Yeşilçam'ın unutulmazları arasındadır.
ŞAFAKTA BULUŞALIM FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Şafakta Buluşalım filmi 1 Mart 1975 tarihinde beyaz perdede gösterime girdi. Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy’un oturduğu filmin senaryosunu Safa Önal yazdı. Yapımcısı Türker İnanoğlu olan film Erler Film tarafından çekildi.
ŞAFAKTA BULUŞALIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Cüneyt Arkın - Halil
Gülşen Bubikoğlu - Gülden
Eşref Kolçak - Semih Bey
Kenan Pars
Hayati Hamzaoğlu
Atilla Ergün
Muharrem Gürses
Hüseyin Zan
Oktar Durukan
Selahattin Güçlü
Hakkı Kıvanç
Ekrem Dümer
Yılmaz Kurt
Yusuf Çetin
Yaşar Güçlü
Zeki Sezer
Ali Demir
Tarık Şimşek
Bahri Ateş
Orhan Çoban