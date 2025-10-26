Şafakta Buluşalım filmi nerede çekildi?

Babasını kaybeden genç bir adam olan Halil'in, babasının ölümüyle bağlantılı adama ve suç örgütüne karşı giriştiği intikam macerası anlatılıyor.

İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilen sahneleriyle karmaşık bir suç ve kişisel hesaplaşmaların öyküsünü anlatıyor.

ŞAFAKTA BULUŞALIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şafakta Buluşalım filmi İstanbul’da çekildi. Film çekimleri İstanbul'un birçok ilçe, semt ve mekanlarında çekim setleri kuruldu.

Babasının intikamını almaya çalışan bir gencin hikayesinin izleyicilerle buluştuğu Şafakta Buluşalım filmi, Yeşilçam'ın unutulmazları arasındadır.

ŞAFAKTA BULUŞALIM FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Şafakta Buluşalım filmi 1 Mart 1975 tarihinde beyaz perdede gösterime girdi. Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy’un oturduğu filmin senaryosunu Safa Önal yazdı. Yapımcısı Türker İnanoğlu olan film Erler Film tarafından çekildi.

ŞAFAKTA BULUŞALIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cüneyt Arkın - Halil

Gülşen Bubikoğlu - Gülden

Eşref Kolçak - Semih Bey

Kenan Pars

Hayati Hamzaoğlu

Atilla Ergün

Muharrem Gürses

Hüseyin Zan

Oktar Durukan

Selahattin Güçlü

Hakkı Kıvanç

Ekrem Dümer

Yılmaz Kurt

Yusuf Çetin

Yaşar Güçlü

Zeki Sezer

Ali Demir

Tarık Şimşek

Bahri Ateş

Orhan Çoban