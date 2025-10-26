Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Berk Coşkun kimdir, öldü mü, neden video paylaşmıyor? Uzun süredir ortalarda yok!

Berk Coşkun kimdir, öldü mü, neden video paylaşmıyor? Uzun süredir ortalarda yok!

Berk Coşkun kimdir, öldü mü, neden video paylaşmıyor? Uzun süredir ortalarda yok!
Sosyal medyanın tanına ismi Berk Coşkun, son zamanlarda platformlarda sessizliğe bürünmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir yeni videolar paylaşmayan fenomenin takipçileri, "Berk Coşkun öldü mü, neden video paylaşmıyor?" sorusuna cevap aramaya başladı.

YouTube ve TikTok'ta ürettiği eğlenceli içeriklerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berk Coşkun, uzun süredir sosyal medyadan uzak kalmasıyla gündeme geldi.

Berk Coşkun'u yıllardır takip edenler, Coşkun'un sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddiaları sosyal medyada tartışmaya açarken, sessizliği merak konusu haline geldi.

Berk Coşkun kimdir, öldü mü, neden video paylaşmıyor? Uzun süredir ortalarda yok! - 1. Resim

BERK COŞKUN ÖLDÜ MÜ, NEDEN VİDEO PAYLAŞMIYOR?

2025 yılı itibarıyla Berk Coşkun ölmemiştir, hayattadır. Sağlık durumunun iyi olduğu bilinen Coşkun'un öldüğüne dair iddialar tamamen asılsızdır.

Berk Coşkun'un yeni projelere mi hazırlandığı yoksa kişisel bir ara mı verdiği henüz belli değildir. Konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmamıştır. Hayranları ise ekranlara dönemesini sabırsızlıkla beklemeye başladı. 

Berk Coşkun kimdir, öldü mü, neden video paylaşmıyor? Uzun süredir ortalarda yok! - 2. Resim

BERK COŞKUN KİMDİR?

Berk Coşkun, 1996 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da doğan Berk Coşkun aslen Bulgaristan göçmenidir. YouTube kanalında cover'lar paylaşan Coşkun, kısa zamanda geniş hayran kitlesine ulaştı.

Berk Coşkun, Ziynet Sali, Feride Hilal Akın gibi ünlü şarkıcılarla çalışmalar da yaptı. Evli olmadığı bilinen Coşkun'un özel yaşamına ilişkin çok fazla bilgi yoktur. 

