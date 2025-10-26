Şifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ligde üst sıraları hedefleyen Bandırmaspor ve Esenler Erokspor bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorguluyor.

BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar müsabakayı uydu veya internet üzerinden ücretsiz takip edebilecek.

BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı 26 Ekim Pazar günü oynanacak. Balıkesir’deki Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak.