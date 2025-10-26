Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Şifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’de 10. haftanın heyecanı, Balıkesir’de oynanacak Bandırmaspor - Esenler Erokspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak belli oldu!

Ligde üst sıraları hedefleyen Bandırmaspor ve Esenler Erokspor bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorguluyor.

Şifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar müsabakayı uydu veya internet üzerinden ücretsiz takip edebilecek.

Şifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı 26 Ekim Pazar günü oynanacak. Balıkesir’deki Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mourinho, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! Listenin başına onun adını yazdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26 Ekim MGM hava durumu raporunu duyurdu - HaberlerAdana'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26 Ekim MGM hava durumu raporunu duyurduGalatasaray-Göztepe maçında kimler eksik, İlkay Gündoğan oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu - HaberlerGalatasaray-Göztepe maçında kimler eksik, İlkay Gündoğan oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel 11 belli olduSon dakika Fatih Ürek öldü mü, hayatta mı? Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı - HaberlerSon dakika Fatih Ürek öldü mü, hayatta mı? Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı25 Ekim 2025 MasterChef'te kim elendi, Nisa mı, Aslı mı gitti? - Haberler25 Ekim 2025 MasterChef'te kim elendi, Nisa mı, Aslı mı gitti?Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın hayatı ve siyasi kariyeri - HaberlerBurcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın hayatı ve siyasi kariyeri29 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, ulaşım bedava mı? - Haberler29 Ekim İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...