Şifresiz yayınlanacak! Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig’de 10. haftanın heyecanı, Balıkesir’de oynanacak Bandırmaspor - Esenler Erokspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak belli oldu!
Ligde üst sıraları hedefleyen Bandırmaspor ve Esenler Erokspor bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorguluyor.
BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbol tutkunlarının merakla beklediği Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen taraftarlar müsabakayı uydu veya internet üzerinden ücretsiz takip edebilecek.
BANDIRMASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçı 26 Ekim Pazar günü oynanacak. Balıkesir’deki Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak.
