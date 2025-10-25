Trabzonspor-Eyüpspor maçında korku dolu anlar! Deneyimli ismin ayağı kırıldı...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor - Eyüpspor maçında bordo-mavililer 2-0'lık skorla kazanırken, maçta talihsiz bir an yaşandı. İstanbul ekibinin oyuncusu Luccas Claro'nun, Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrasında kayarak yapmak istediği müdahale sonucu ayağı kırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un Eyüpspor'u ağırladığı maçta korku dolu anlar yaşandı.
EYÜPSPORLU CLARO'NUN AYAĞI KIRILDI
İstanbul ekibinin futbolcusu Luccas Claro'nun ayağı kırıldı.
Eyüpspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Claro, müsabakanın 34. dakikasında Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrasında kayarak yapmak istediği müdahale sonrasında yerde kaldı.
Sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Claro'nun yerine Umut Meraş 34. dakikada oyuna dahil oldu. Sambacı futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
