Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor-Eyüpspor maçında korku dolu anlar! Deneyimli ismin ayağı kırıldı...

Trabzonspor-Eyüpspor maçında korku dolu anlar! Deneyimli ismin ayağı kırıldı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korku dolu anlar! Deneyimli ismin ayağı kırıldı...
Trabzonspor, Eyüpspor, Luccas Claro, Sakatlık, Trendyol Süper Lig, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor - Eyüpspor maçında bordo-mavililer 2-0'lık skorla kazanırken, maçta talihsiz bir an yaşandı. İstanbul ekibinin oyuncusu Luccas Claro'nun, Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrasında kayarak yapmak istediği müdahale sonucu ayağı kırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un Eyüpspor'u ağırladığı maçta korku dolu anlar yaşandı.

Trabzonspor-Eyüpspor maçında korku dolu anlar! Deneyimli ismin ayağı kırıldı... - 1. Resim

EYÜPSPORLU CLARO'NUN AYAĞI KIRILDI

İstanbul ekibinin futbolcusu Luccas Claro'nun ayağı kırıldı. 

Eyüpspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Claro, müsabakanın 34. dakikasında Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrasında kayarak yapmak istediği müdahale sonrasında yerde kaldı.

Sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Claro'nun yerine Umut Meraş 34. dakikada oyuna dahil oldu. Sambacı futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir'de komşu dehşeti! 7 yaşındaki çocuğa bile acımadı...Dolmuş durağında uyuyakaldı, polisler güçlükle uyandırdı! Yaptığı harekete herkes şaşırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Stadyumda yer yerinden oynadı! Eski Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den muazzam röveşata golü - SporEski Beşiktaşlı attı, yer yerinden oynadıSivasspor'da kafa karıştıran gelişme: Osman Zeki Korkmaz idmana çıkmadı - SporSivas'ta kafa karıştıran gelişme: İdmanda gözler onu aradıFenerbahçe voleybol şubesinde yeni dönem: Soner Erdoğmuş'a görev - SporFenerbahçe voleybol şubesinde yeni dönemHasan Şaş'tan Şampiyonlar Ligi tahmini: Galatasaray için final maçı olur - SporG.Saray için Devler Ligi tahmini: Final maçı olurBeşiktaş'ta kaptanlık krizi: Mert Günok günler sonra sessizliğini bozdu - SporBeşiktaş'ta kriz: Kaptanlık gitti, günler sonra ilk açıklamaElif Sude Akgül'den tarihi başarı: İlk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya - Sporİlk Dünya Şampiyonası'nda gümüş: Elif Sude'den tarihi başarı
Sonraki Haber Yükleniyor...