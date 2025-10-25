Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Trabzonspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu belli oldu

Trabzonspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. Zirve yarışını sürdürmek isteyen bordo-mavililer ile galibiyet serisi hedefleyen Eyüpspor’un karşılaşması öncesi yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar belli oldu. Maçı tribünden takip edemeyecek taraftarlar Trabzonspor Eyüpspor maçı izleme bilgilerini araştırıyor.

Süper Lig’de haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Trabzon’da oynanacak. Papara Park’ta bu akşam Eyüpspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, lider Galatasaray’la arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor. Eyüpspor ise yeni teknik direktörüyle birlikte üst sıralara tırmanmak istiyor. Mücadele öncesinde maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler açıklandı.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak. Maçın hakemliğini Zorbay Küçük üstlenecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Trabzonspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu belli oldu - 1. Resim

TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aboneliği bulunan izleyiciler maçı hem televizyon hem de beIN Connect uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Papara Park’ta oynanacak mücadeleye taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kombinelerle birlikte yaklaşık 30 bin koltuk satıldı.

Trabzonspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu belli oldu - 2. Resim

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Eyüpspor maçı 25 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Eyüpspor ise yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetiminde galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor.

Ev sahibi ekip, bu sezon Papara Park’ta oynadığı beş maçın hiçbirini kaybetmedi. 131 haftadır iç sahada yenilmeyen Trabzonspor, Eyüpspor karşısında bu serisini sürdürmek istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu

Eyüpspor: Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Legowski, Kerem, Seşlar, Halil, Serdar, Thiam

