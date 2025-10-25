Hasan Şaş'tan Şampiyonlar Ligi tahmini: Galatasaray için final maçı olur
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek, puanını 6'ya yükseltti. Eski futbolcu Hasan Şaş, uzun yıllar formasını giydiği ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunduğu sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi yolculuğu hakkında değerlendirmede bulundu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, RAMS Park'ta 21 Ocak'ta İspanyol ekibi Atletico Madrid ile oynanacak maçı işaret ederek, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi macerasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
"FİNAL MAÇI ATLETICO MADRID"
İç sahadaki 1-0'lık Liverpool galibiyetinin ardından Bodo/Glimt karşısında alınan 3 puan sonrası sporON YouTube kanalında konuşan 49 yaşındaki eski milli oyuncu, "Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşması, final maçı olur. Benim düşüncem bu. Çok müthiş maç olur" şeklinde konuştu.
"İKİ BERABERLİK, BİR GALİBİYET"
Puan hesabı yapan Hasan Şaş, "3 puanlı 3 puanlı geliyorum. 11-12 puan eşiği var. O yüzden 6 puanın üzerine bir şeyler koydum. İki maçı berabere, bir maçı da galibiyetle düşündüm; 11 oluyor. Atletico Madrid kötü gidiyor. Bu karşılaşmanın İstanbul'da final olacağını düşünüyorum" dedi.