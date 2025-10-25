Hasan Şaş'tan Şampiyonlar Ligi tahmini: Galatasaray için final maçı olur

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, RAMS Park'ta 21 Ocak'ta İspanyol ekibi Atletico Madrid ile oynanacak maçı işaret ederek, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi macerasıyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

"FİNAL MAÇI ATLETICO MADRID"

İç sahadaki 1-0'lık Liverpool galibiyetinin ardından Bodo/Glimt karşısında alınan 3 puan sonrası sporON YouTube kanalında konuşan 49 yaşındaki eski milli oyuncu, "Galatasaray - Atletico Madrid karşılaşması, final maçı olur. Benim düşüncem bu. Çok müthiş maç olur" şeklinde konuştu.

"İKİ BERABERLİK, BİR GALİBİYET"

Puan hesabı yapan Hasan Şaş, "3 puanlı 3 puanlı geliyorum. 11-12 puan eşiği var. O yüzden 6 puanın üzerine bir şeyler koydum. İki maçı berabere, bir maçı da galibiyetle düşündüm; 11 oluyor. Atletico Madrid kötü gidiyor. Bu karşılaşmanın İstanbul'da final olacağını düşünüyorum" dedi.