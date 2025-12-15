Moda devlerinden Primp, 15 yıllık faaliyetinin ardından tüm mağaza ve çevrimiçi operasyonlarını sonlandırma kararı aldı. Sadık bir müşteri kitlesine sahip olan marka, kapanış öncesi tasfiye satışlarına başladı. Tüm ürünlerde yüzde 50 indirim yapıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde 'ucuz şık' konseptiyle büyük bir sadık kitle edinen Primp, faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı.

ONLINE SATIŞLAR DA DAHİL

Kurucuları aldıkları kararı sosyal medya üzerinden duyurdu. Markanın web sitesi dahil olmak üzere kalan tüm mağazaları 23 Aralık 2025 tarihinde kapılarını kalıcı olarak kapatacak.

TASFİYE SATIŞI BAŞLADI

Bu vedanın hemen ardından, müşterilerin hediye kartlarını ve sadakat puanlarını kullanabileceği, tüm ürünlerde yüzde 50 indirimin uygulandığı büyük bir tasfiye satışı resmen başladı.

Primp, 2010 yılında Michele Henry ve Wesley Uthus tarafından, şık tasarımları uygun fiyatlarla sunma hedefiyle kuruldu; yani markanın temeli “uygun bütçeyle stil sahibi olmak” anlayışına dayanıyordu. İlk mağazasını St. Paul’da açan şirket, kısa sürede Twin Cities bölgesinin ötesine yayılarak Sioux Falls ve Fargo gibi diğer şehirlere de ulaştı. Koleksiyonlarının çoğu 100 doların altında olan Primp, müşterilerine trend ürünler ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunmayı ilke edindi.

SEBEBİNİ AÇIKLAMADILAR

Kurucu ortaklardan Wesley Uthus, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kapanış kararının kendisini derinden üzdüğünü belirterek, markanın bugünlere gelmesinde emeği geçen çalışanlara ve müşterilere şükranlarını iletti. Şirket ise resmi bir iflas başvurusu yapmadan aldığı ani kapanış kararının arkasındaki ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

