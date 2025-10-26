Trabzonspor evinde Eyüpspor'u yendi, üst üste dördüncü maçını kazandı! Şiddetli fırtına 

UĞUR AKTAN - Trabzonspor, sahasında yeni teknik direktörü Orhan Ak ile çıkış arayan Eyüpspor’u mağlup etti.

ONANA'NIN KURTARIŞLARI

Bordo mavili takımda uzun bir süre Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Orhan Hoca yönetimindeki Eyüpspor’un geriden oyun kurma ısrarı, 12. dakikada gelen top kaybı sonrasında Trabzonspor’u Augusto ile öne geçirdi. 32’de Claro’nun sakatlanması Eyüp’te moralleri bozdu. Onana 39. dakikada arka arkaya yaptığı iki kurtarışla takımının devreye önde girmesini sağladı.

ŞAMPİYONLUK SEZONU GİBİ

İkinci yarıya da iyi başlayan bordo mavili takım, 51’de orta yuvarlakta meşin yuvarlağı alan Oulai’nin topu rakip ceza sahasına kadar sürmesinin ardından yaptığı son vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ardından oyundan düşen konuk takımda 65’te yapılan Emre Akbaba, Ampem ve Stepanenko hamleleri de sonuç vermedi. Üç puana zorlanmadan uzanan Trabzonspor şampiyon olduğu 2021-2022 sezonu sonrasında ilk defa dört maçlık galibiyet serisi yakaladı.

OULAİ İPE DİZDİ

Sezon başında Bastia’dan kalma dört maçlık kırmızı kart cezası Trabzonspor’da şoka yol açmıştı. Cezası bitince kadroya giren Oulai kalitesini hemen gösterdi. Henüz 19 yaşında olan futbolcu dün Eyüpspor defansını futbolda sıkça kullanan tabiriyle ‘ipe dizdi’ ve sezonun en şık gollerinden birini attı.

AYAĞINDA KIRIK VAR! CLARO YÜREK BURKTU

Karşılaşmanın ilk yarısında Onuachu ile mücadeleye giren Eyüpspor’un savunma oyuncusu Claro yere düştüğünde sağ ayak bileği vücudunun altında kaldı. Futbolcuya yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncunun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenildi. Her iki takım oyuncuları büyük üzüntü yaşadı.

FATİH TEKKE CAMİAYA MESAJ GÖNDERDİ: HAYALLER BİRLEŞTİRİR!

Durduk yere problem

Maçın ardından konuşan Trabzonspor’un çalıştırıcısı Fatih Tekke galibiyete rağmen, “Eksiklerimiz var” derken, “Rakibe böyle geçiş hücumları veremeyiz, bunun üzerinde çalışıyoruz” sözlerini kullandı. “Claro’ya çok üzüldüm. Allah şifa versin” diyen hoca, “Deneyen bir takımımız var. Trabzon’da kulübün içi veya dışı fark etmez, hiçbir şey yokken problem çıkabiliyor! Abartıp, ‘Hedefe yaklaşamadınız’ deniyor, bu tavır doğru değil. Gideceğimiz gerçek hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır” sözlerini kullandı.

4 GALİBİYETLE MORALLER TAVANA VURDU

ANDRE ONAN: G.SARAY DA YENİLİR

Takımımız gayet iyi durumda, sonuçlar da bunu gösteriyor. Futbol 11’e 11 oynanır. Her takım her takımı mağlup yener. Galatasaray’ın Liverpool’u mağlup ettiği gibi!..

CHRİST OULAİ: ÖÖRNEĞİM TOURE

Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet. Hoca’mızın söylediklerini yapmaya devam ediyoruz. Örneğim Yaya Toure gibi olmak. Başarı kolektif takım oyunu ile geliyor...

FELİPE AUGUSTO: HOCA İŞİ BİLİYOR

Hem gol atıyoruz hem kazanıyoruz. Bu galibiyet bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun. Fatih Tekke Hoca bir santrformuş. İşi biliyor. Bana vuruşları öğretiyor...

DOĞAN'DAN MÜJDE: BORÇ BİTİYOR

Trabzonspor’un divan toplantısında konuşan başkan Ertuğrul Doğan, “Ekonomik anlamda başarılıyız. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde Trabzonspor’un bir borç konusu kalmayacak. Borcumuz 2 milyar 850 TL milyon seviyesinde. Rakiplerimizin 30 milyar borcu var” sözlerini kullandı. Kulübün borcunun 4,25 milyar TL olduğu fakat Uğurcan Çakır transferindeki alacağın hesaba katılmadığı açıklandı.

