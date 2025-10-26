Galatasaray-Göztepe maçında kimler eksik, İlkay Gündoğan oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu

Ligde namağlup unvanını koruyan Galatasaray’da Göztepe karşılaşması öncesinde üç oyuncu forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray-Göztepe maçında kimler eksik, İlkay Gündoğan oynayacak mı?

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray-Göztepe maçında Wilfried Singo ve yıldız orta saha İlkay Gündoğan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroda yer alamayacak. Babasının kalp krizi geçirmesi sebebiyle ülkesine dönen Lucas Torreira da bu akşam forma giyemeyecek.

Savunmadaki deneyimli isim Davinson Sanchez ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu akşamki karşılaşmada kart görmesi halinde Sanchez Trabzonspor maçında görev alamayacak.

GÖZTEPE MAÇINDA İLKAY GÜNDOĞAN OYNAYACAK MI?

İlkay Gündoğan kas sakatlığı sebebiyle Göztepe maçında forma giyemeyecek. Deneyimli futbolcu tedavisinin devam etmesi nedeniyle riske edilmeyecek.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdulkerim, Sanchez, Jakobs, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherny, Olaitan, Janderson, Juan

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Galatasaray-Göztepe maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’de oynanacak. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak, dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı olacak.

Galatasaray-Göztepe maçıbeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.