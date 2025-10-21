Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu araştırılıyor

Geçirdiği ani rahatsızlık sonrası sevenlerini korkutan Fatih Ürek ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek'in entübe edildiği öğrenilirken, yoğun bakımda uyutulan şarkıcının beyin sapında hasar oluştuğu öğrenildi.

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Fatih Ürek ölmemiştir. Şu anda hayatta olan 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Ece Erken'e mesaj atan Ürek'in menajeri ve yakın dostu Mert Siliv "Fatih'in durumu stabil. Hâlâ uyutuluyor, dualarınız esirgemeyin" dedi.

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğunu ve ciddiyetini koruduğunu duyuran Siliv, "Yoğun bakımdaki tedavi ve takip süreci, sağlık ekipleri tarafından titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan menajeri Mert Siliv, yaptığı yeni açıklamada Fatih Ürek'in sağlığı hakkında ortaya zayıflamak için iğne yaptırdığına yönelik iddiaların doğru olmadığının altını çizdi.

Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı evinde kalp krizi geçirdi. Ürek'e ilk müdahale olay yerinde yapılırken 59 yaşındaki ünlü şarkıcının tedavisi devam ediyor.