Tugay Kerimoğlu'ndan Trabzonspor'un genç yıldızı için TFF'ye çağrı: Türk vatandaşı yapın!

Tugay Kerimoğlu, Süper Lig'de 9 maçta 20 puan toplayan Trabzonspor'un geçtiğimiz ağustos ayında Fransa 2'nci Lig ekibi Bastia'dan 5,5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen ve 5 beş yıllık sözleşme imzaladığı Christ Inao Oulai ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

"OULAI'YI TÜRK VATANDAŞI YAPALIM"

Now Spor YouTube kanalında konuşan Kerimoğlu, 19 yaşındaki Fildişi Sahili orta sahanın performansını hakkında, "Ortaya bir fikir atacağım. Aldıkları Fildişi Sahilli bir oyuncu var; gelin Oulai'yi Türk vatandaşı yapın. Olmaz mı? Yapmadık mı daha önceden? Genç bir oyuncu, başarıya aç. Kumaşı da iyi. Bu tarz oyuncuları ülkemize katabiliorsak avantajdır" şeklinde konuştu.

3 MAÇTA 2 ASİST

Bastia’dan kalma cezası sebebiyle Süper Lig'de 4 maç forma giyemeyen genç oyuncu, son 3 karşılaşmada sahanın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti ve bordo-mavililere 2 asistlik skor katkısı verdi.