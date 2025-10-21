Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tugay Kerimoğlu'ndan Trabzonspor'un genç yıldızı için TFF'ye çağrı: Türk vatandaşı yapın!

Tugay Kerimoğlu'ndan Trabzonspor'un genç yıldızı için TFF'ye çağrı: Türk vatandaşı yapın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tugay Kerimoğlu&#039;ndan Trabzonspor&#039;un genç yıldızı için TFF&#039;ye çağrı: Türk vatandaşı yapın!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahili futbolcusu hakkında çok konuşulacak bir öneride bulundu. Kerimoğlu, güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Christ Inao Oulai için "Türk vatandaşı yapalım" dedi.

Tugay Kerimoğlu, Süper Lig'de 9 maçta 20 puan toplayan Trabzonspor'un geçtiğimiz ağustos ayında Fransa 2'nci Lig ekibi Bastia'dan 5,5 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen ve 5 beş yıllık sözleşme imzaladığı Christ Inao Oulai ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Tugay Kerimoğlu'ndan Trabzonspor'un genç yıldızı için TFF'ye çağrı: Türk vatandaşı yapın! - 1. Resim

"OULAI'YI TÜRK VATANDAŞI YAPALIM"

Now Spor YouTube kanalında konuşan Kerimoğlu, 19 yaşındaki Fildişi Sahili orta sahanın performansını hakkında, "Ortaya bir fikir atacağım. Aldıkları Fildişi Sahilli bir oyuncu var; gelin Oulai'yi Türk vatandaşı yapın. Olmaz mı? Yapmadık mı daha önceden? Genç bir oyuncu, başarıya aç. Kumaşı da iyi. Bu tarz oyuncuları ülkemize katabiliorsak avantajdır" şeklinde konuştu.

Tugay Kerimoğlu'ndan Trabzonspor'un genç yıldızı için TFF'ye çağrı: Türk vatandaşı yapın! - 2. Resim

3 MAÇTA 2 ASİST

Bastia’dan kalma cezası sebebiyle Süper Lig'de 4 maç forma giyemeyen genç oyuncu, son 3 karşılaşmada sahanın en iyilerinden biri olarak dikkat çekti ve bordo-mavililere 2 asistlik skor katkısı verdi.

Tugay Kerimoğlu'ndan Trabzonspor'un genç yıldızı için TFF'ye çağrı: Türk vatandaşı yapın! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ayının tarihleri inceleniyorFidan–Gerapetritis görüşmesinde dikkat çeken öneri! Türkiye ne diyecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kuzey Makedonya yerel seçiminde Victor Osimhen'e oy çıktı - SporSosyal medya bunu konuşuyor! Yerel seçimde Osimhen'e oyŞampiyonlar Ligi'nde büyük hasret: Galatasaray 13 yıl sonra ilk peşinde - SporKupa 1'de büyük hasret! Galatasaray 13 yıl sonra ilk peşindeErteleme maçında rakip Konyaspor: Beşiktaş'ta 7 eksik var - SporErteleme maçında rakip Konyaspor: Beşiktaş'ta 7 eksik varMHK Başkanı Gündoğdu ile görüşmesi ifşa oldu, kriz çıktı! 'Daha ne olması lazım?' - SporTelefon görüşmesi ifşa oldu, ortalık karıştı!Antrenmanda bir anda yere yığılan kaleci Oğuzhan Kamacı hayatını kaybetti - Sporİdmanda yere yığıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıKadro dışı sonrası sürpriz gelişme! İrfan Can Kahveci kararını verdi - SporKadro dışı sonrası yeni gelişme! Yıldız isim kararını verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...