Trabzonspor'a İrfan Can Kahveci sürprizi: Fatih Tekke onay verdi

Fenerbahçe'de Ocak 2021'den bu yana forma giyen İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz günlerde yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Trabzonspor'un, teknik direktör Fatih Tekke'nin de onayıyla ara transfer döneminde 30 yaşındaki futbolcu için resmi adımlar atabileceği öğrenildi.

Kadrosuna bir kanat takviyesi isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için transfer hamlesi yapabilir.

FATİH TEKKE'DEN OLUMLU RAPOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için devre arasında harekete geçmeyi planlıyor. Karadeniz kulübünün, yıllık 3 milyon euro maaş alan milli futbolcunun maddi isteklerini karşılayabileceklerini İrfan Can'ın menajerine ileteceği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonunda da oynabilen İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

