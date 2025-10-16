Tolga Zengin'in kariyerinde yeni dönem: Türkiye'den tek isim kabul edildi

Profesyonel futbol kariyerini noktaladıktan sonra yorumculuk yapan Tolga Zengin, UEFA'nın en prestijli eğitim programlarından UEFA Academy Executive Master for International Players'a kabul edildi. Futbolun yöneticilik kısmında görev yapmak isteyen kişilerin aldığı bir eğitim, iki yıl sürüyor ve tezli olarak tamamlanıyor.

RAKITIC, CÜNEYT ÇAKIR, KJAER...

Trabzon yerel basınından 61saat'in haberine göre; Tolga Zengin, Türkiye’den bu programa seçilen tek isim olarak dikkat çekti. Söz konusu eğitimde, dünya futbolunun efsane isimlerinden Ivan Rakitic ve Mario Suarez'in yanı sıra Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Simon Kjaer ve Bruno Alves de yer alıyor. Eski hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan programa katılan isimler arasında bulunuyor.

AKADEMİK EĞİTİM VE STAJ FIRSATI

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde başlayan eğitim; Madrid, Lyon ve Frankfurt’ta verilecek derslerle devam edecek. Akademik düzeyde eğitim alan katılımcılar, Avrupa futbolunun politika ve yönetim mutfaklarında staj yapma fırsatı yakalıyor.