29 Ekim'de İBB Şehir Tiyatroları oyunları ücretsiz mi?

- Güncelleme:
29 Ekim&#039;de İBB Şehir Tiyatroları oyunları ücretsiz mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm sahnelerinde birçok oyun oynanacak. Tiyatro severler "29 Ekim'de İBB Şehir Tiyatroları oyunları ücretsiz mi?" sorusuna cevap aramaya başladı.

İstanbul'un dört bir yanında, 29 Ekim'de farklı sahnelerde perdelerini açacak oyunlarla tiyatro severler, dolu dolu bir Cumhuriyet Bayramı yaşayacak.

21 Ekim Salı günü saat 11.00’den itibaren Şehir Tiyatroları gişelerinden, şehir tiyatrolarının internet sitesi üzerinden alınabilecek. Peki, "29 Ekim'de İBB Şehir Tiyatroları oyunları ücretsiz mi?" İşte tüm ayrıntılar...

Devlet Tiyatrolarının sahneleri özel tiyatrolara açılıyor

29 EKİM'DE İBB ŞEHİR TİYATROLARI OYUNLARI ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının tüm sahnelerinde oynanacak oyunlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsizdir. 

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, ücretsiz oyunların davetiyeleri 21 Ekim'de saat 11.00'den itibaren Şehir Tiyatroları gişelerinden"sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ya da İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından alabilecek.

Ücretsiz sahnelenecek oyunlar arasında "Ağrı Dağı Efsanesi", "Gök Kubbe", "Ben Medea Değilim", "Bir Ziyaret", "Öksüzler", "Bir Halk Düşmanı" ve "Sivrisinekler" vardır. 

