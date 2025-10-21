İstanbul'un dört bir yanında, 29 Ekim'de farklı sahnelerde perdelerini açacak oyunlarla tiyatro severler, dolu dolu bir Cumhuriyet Bayramı yaşayacak.

21 Ekim Salı günü saat 11.00’den itibaren Şehir Tiyatroları gişelerinden, şehir tiyatrolarının internet sitesi üzerinden alınabilecek. Peki, "29 Ekim'de İBB Şehir Tiyatroları oyunları ücretsiz mi?" İşte tüm ayrıntılar...

29 EKİM'DE İBB ŞEHİR TİYATROLARI OYUNLARI ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının tüm sahnelerinde oynanacak oyunlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsizdir.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, ücretsiz oyunların davetiyeleri 21 Ekim'de saat 11.00'den itibaren Şehir Tiyatroları gişelerinden, "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ya da İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından alabilecek.