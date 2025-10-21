Şampiyonlar Ligi'nde büyük hasret: Galatasaray 13 yıl sonra ilk peşinde

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında yarın Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

GALARASARAY'IN 3, BODO/GLIMT'İN 2 PUANI VAR

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.

Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

DEVLER LİGİ'NDE YILLAR SONRA ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET HEDEFİ

Sarı-kırmızılılar, uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi'nin lig/grup etabında üst üste 2 kez galibiyet elde etmek için Bodo/Glimt'in karşısına çıkacak. Fatih Terim yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen Galatasaray, bu dönemde üst üste 3 galibiyet almıştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu dönemden sonra Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 2 galibiyet yaşayamadı.