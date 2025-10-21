Galatasaray'da maaşlar ödendi, UEFA’ya borçsuzluk kâğıdı iletildi

ALİ NACİ KÜÇÜK - Dursun Özbek döneminde ekonomik anlamda deyim yerindeyse devrim yapan Galatasaray, iç huzuru sağladı. Sarı kırmızılılar, tüm ödemeleri yaparak UEFA’ya borçsuzluk kâğıdını iletti. Ödemelerin açılımında futbolcu alacakları, maaş, prim, bonservis ve yolların ayrıldığı oyuncuların alacakları vardı. Mali disiplinden taviz vermemeye özen gösteren başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu idaresindeki sarı kırmızılılarda geçtiğimiz dönemlerin aksine ödemeleri tıkır tıkır zamanında yapılmaya başlandı.

3 AYLIK TEMİZ KAĞIDI...

Yıllık maaş bütçesi yaklaşık 85-90 milyon avro bandında olan Galatasaray Kulübü, futbolcularının ağustos ve eylül ayı maaşlarını hesaplarına yatırdı. Ligde oynanan 8 maçın 7’sinden galibiyet ile ayrılan ve Şampiyonlar Ligi’nde ise Liverpool’u mağlup eden takımının başarı primleri de hesaplarına (yaklaşık 20 milyon avro) yatırıldı. Ayrıca 2024-25 sezonu şampiyonluğu için 10 milyon doları bulan ve 6 takside bölünen primlerin de 5 taksiti ödendi. Sarı kırmızılılar, özetle UEFA’ya bu sezondan 3 aylık borçsuzluk kâğıdını sıfır sıkıntıyla yapmış oldu.

OSİMHEN'İN TARİHİ SINAVI

Temsilcimiz Galatasaray’ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapacağı maçta gözler Victor Osimhen’de olacak. Bu kez rekor için. Okan Buruk’un 11’de şans vermesi beklenen Nijeryalı oyuncunun altı maçlık serisi var. Eğer Osimhen yarın da gol atarsa Galatasaray tarihinde uluslararası arenada üst üste yedi maçta ağları sarsan ilk isim (Burak Yılmaz altı maçlık serisi var) olacak.