Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray ile 8 kupa kazanan yıldız futbolcu işsiz kaldı: Terim'in gözdesiydi

Galatasaray ile 8 kupa kazanan yıldız futbolcu işsiz kaldı: Terim'in gözdesiydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray ile 8 kupa kazanan yıldız futbolcu işsiz kaldı: Terim&#039;in gözdesiydi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen 31 yaşındaki golcü oyuncu Sinan Gümüş, Eyüpspor ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kaldı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdelerinden olan ve sarı kırmızılı takımla toplamda 8 kupa sevinci yaşayan Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de de bir süre forma giyerken henüz 31 yaşında işsiz kaldı.

Alman ekibi Stuttgart'ın 2. takımından Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, sarı kırmızılı forma altında birçok başarı yaşamış, daha sonra Genoa, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Eyüpspor'da top koşturmuştu.

GALATASARAY'DA 8 KUPA

Galatasaray'da 3 kez Süper Lig, 3 kez Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa sevinçleri yaşayan Sinan Gümüş, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Genoa'nın yolunu tutmuş, 2019-2020 sezonunda ise Antalyaspor'a kiralanmıştı.

Galatasaray ile 8 kupa kazanan yıldız futbolcu işsiz kaldı: Terim'in gözdesiydi - 1. Resim

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Akdeniz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Gümüş, beklentileri karşılayamazken sırasıyla Antalyaspor ve Eyüpspor'a transfer oldu.

KULÜPSÜZ KALDI

Sezon başında Eyüpspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki oyuncu, hiçbir kulübe transfer olamadı. Şu anda serbest futbolcu statüsünde yer alan Gümüş, kariyerinde 240 maçta 46 gol ve 24 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'den Yunanistan'a yüzmeye çalışırken yakalandı! Bitkin halde yardım istedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'dan! Tedesco eski öğrencisine talip - SporFenerbahçe'nin orta sahası Bundesliga'danİspanya, Arda ve Mbappe ortaklığını konuşuyor! "Türk futbolcu operasyonun başına geçti" - Sporİspanya, Arda ve Mbappe ortaklığını konuşuyor!Sadece 50 bin euroya alındı, Süper Lig'i salladı! Yeni bir fenomen doğuyor - Spor50 bin euroya alındı, şimdi Süper Lig'i sallıyor!Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi tercihini yaptı! 2 yıldız kulübeye - SporOkan Buruk'tan yıldız futbolculara kesikMaç sonu Arda Güler'i şoke eden istek! Resmi hesaptan da paylaştılar - SporMaç sonu Arda Güler'i şoke eden istek!ChatGPT, mağlubiyeti yorumcu Sergen'in ağzından eleştirdi! Yapay zekadan olay Beşiktaş sözleri - SporYapay zekadan olay Beşiktaş sözleri
Sonraki Haber Yükleniyor...