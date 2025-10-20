Galatasaray ile 8 kupa kazanan yıldız futbolcu işsiz kaldı: Terim'in gözdesiydi

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözdelerinden olan ve sarı kırmızılı takımla toplamda 8 kupa sevinci yaşayan Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de de bir süre forma giyerken henüz 31 yaşında işsiz kaldı.

Alman ekibi Stuttgart'ın 2. takımından Galatasaray'a transfer olan Sinan Gümüş, sarı kırmızılı forma altında birçok başarı yaşamış, daha sonra Genoa, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Eyüpspor'da top koşturmuştu.

GALATASARAY'DA 8 KUPA

Galatasaray'da 3 kez Süper Lig, 3 kez Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa sevinçleri yaşayan Sinan Gümüş, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Genoa'nın yolunu tutmuş, 2019-2020 sezonunda ise Antalyaspor'a kiralanmıştı.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Akdeniz ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Gümüş, beklentileri karşılayamazken sırasıyla Antalyaspor ve Eyüpspor'a transfer oldu.

KULÜPSÜZ KALDI

Sezon başında Eyüpspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki oyuncu, hiçbir kulübe transfer olamadı. Şu anda serbest futbolcu statüsünde yer alan Gümüş, kariyerinde 240 maçta 46 gol ve 24 asist yaptı.