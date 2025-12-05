İstanbul Beylikdüzü'nde okuldan arkadaşının kızını alan kadın ve çocuğa ters yönden gelen scooter çarptı. Kadın ve çocuk hastanelik olurken çarpan şahısların olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre arkadaşının 9 yaşındaki kızını okuldan alan Emina Dilitaş ve çocuğa yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada ters yönden gelen scooter çarptı.

HASTANELİK OLDULAR

Çarpmanın etkisi ile Emina Dilitaş ve 9 yaşındaki kız yere düştü. Kollarında ve kafalarından ciddi yaralanmalar olan 2 kişi hastaneye kaldırılırken elektrikli scooter kullanıcısı ise olay yerinden kaçtı.

"BİZE ÇARPIP KAÇTILAR"

Emina Dillitaş yaşanan anları anlatarak, "Arkadaşımın kızını okuldan aldım benim çocuklarımın yanına getiriyordum. Karşıdan karşıya geçiyoruz, tam yolun bitiminde ters yönden gelen bir elektrikli scooter bize çok hızlı bir şekilde çarptı. İkimiz de yere düştük. Ben dirseğimden ve dizimden yaralandım. Kızın kafasında açılma oldu. Bizim verilmiş sadakamız varmış. Bu şahıslar yakalanmadı. Açıkçası yakalanmalarını umuyorum. Hem bize çarpan kişiler kaçtı. Ambulansı bile beklemediler ama şikayetçi oldum" dedi.

"TERS İSTİKAMETTEN GELİYORLAR"

Scooterın ters istikametten geldiğini ifade eden Ümit Yüksel, "Arkadaşımla beraber okulun karşısından kafeye geçerken ters istikametten gelen bir scooter onlara çarpıyor. Arkadaşım ve kızım yaralandı. Kameralardan gördüğüm kadarıyla sendeleyerek düşüyor. 2 kişiler toparlanıp kaçıp gidiyorlar. Ben şikayetçi olmaya gitmiştim" diye konuştu.

Yaşanan olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan kız ve kadın, ters yönden gelen scooterın kendilerine çarpması ve yere düşmeleri yer aldı.

