1 milyon liranın altında yok! İşte Türkiyede satılan en ucuz sıfır otomobiller
Otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları devam ediyor. Vatandaşlar en uygun sıfır otomobilleri araştırırken, Türkiye'de 1 milyon liranın altında sıfır araç kalmadı. İşte aralık itibarıyla en ucuz sıfır araçlar...
1 milyon liranın altında yok! İşte Türkiyede satılan en ucuz sıfır otomobiller
FIAT EGEA CROSS 1 milyon 149 bin 900 TL
1 milyon liranın altında yok! İşte Türkiyede satılan en ucuz sıfır otomobiller
HYUNDAİ i10
1 milyon 165 bin TL
1 milyon liranın altında yok! İşte Türkiyede satılan en ucuz sıfır otomobiller
KIA PICANTO
1 milyon 260 bin TL
1 milyon liranın altında yok! İşte Türkiyede satılan en ucuz sıfır otomobiller
HYUNDAI i20
1 milyon 292 bin TL
1 milyon liranın altında yok! İşte Türkiyede satılan en ucuz sıfır otomobiller
CITROEN E-C3
1 milyon 375 bin TL
1 milyon liranın altında yok! İşte Türkiyede satılan en ucuz sıfır otomobiller
OPEL CORSA
1 milyon 390 bin TL
1 milyon liranın altında yok! İşte Türkiyede satılan en ucuz sıfır otomobiller
HYUNDAI INSTER
1 milyon 416 bin TL
1 milyon liranın altında yok! İşte Türkiyede satılan en ucuz sıfır otomobiller
DACIA SENDERO STEPWAY
1 milyon 420 bin TL
1 milyon liranın altında yok! İşte Türkiyede satılan en ucuz sıfır otomobiller
HYUNDAI BAYON
1 milyon 422 bin TL
Editör:MESUT ŞAHİN
Yayın Tarihi
|
05 Aralık, 2025 - 09:53
Haberle İlgili Daha Fazlası