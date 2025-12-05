Uşak’ta meydana gelen ölümcül trafik kazasında hayatını kaybeden nefes koçu Aylin Özmen’in vefatı, kişisel gelişim alanında kendisini takip eden binlerce kişiyi yasa boğdu. 4 Aralık 2025’te gerçekleşen kazanın ardından “Aylin Özmen kimdir, neden öldü, nereli, kaç yaşındaydı?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi.

Kazanın, Uşak merkeze bağlı Koyunbeyli köyü yakınlarında sabah saatlerinde yaşandığı öğrenildi. 35 ER 520 plakalı otomobille seyir halinde olan Özmen, iddiaya göre aracın kontrolünü kaybederek takla attı.

Aylin Özmen kimdir, neden öldü? Uşaklı Nefes Koçu hayatını kaybetti!

AYLİN ÖZMEN KİMDİR?



Aylin Özmen, nefes koçluğu ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan, Türkiye’nin bilinen nefes koçları arasında yer alan bir isimdi. Bilinçaltı teknikleri ve nefes terapisi üzerine eğitimler veren, seminerlere katılan Aylin Özmen sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye ulaşmıştı. Kendini “Theta Healing Bilim Sertifikalı Uluslararası Eğitmen” olarak tanıtan Özmen, Uşaklı ve 1979 doğumluydu.

Aylin Özmen kimdir, neden öldü? Uşaklı Nefes Koçu hayatını kaybetti!

AYLİN ÖZMEN NEDEN ÖLDÜ?



Aylin Özmen 4 Aralık 2025 Perşembe günü Uşak’ın merkeze bağlı Koyunbeyli köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 35 ER 520 plakalı otomobilinin sürücüsü olan Özmen’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı.

Kazada araçtan fırlayan Özmen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Bazı kaynaklarda ise emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan savrulduğu iddia edildi.

Aylin Özmen kimdir, neden öldü? Uşaklı Nefes Koçu hayatını kaybetti!

AYLİN ÖZMEN KAÇ YAŞINDAYDI?



1979 doğumlu olan Aylin Özmen 46 yaşındaydı.

Aylin Özmen kimdir, neden öldü? Uşaklı Nefes Koçu hayatını kaybetti!

AYLİN ÖZMEN CENAZESİ NEREDE, NE ZAMAN?



Uşak Belediyesi’nin 4 Aralık 2025 tarihli duyurusuna göre Aylin Özmen’in cenazesi, ikindi namazının ardından Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Kökez Köyünde defnedidi. Duyuruda merhumeye rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası