MasterChef Türkiye’de yarı final heyecanı giderek artıyor. Yarışmada Sezer, Özkan, Çağatay ve Hakan arasında süren kıyasıya mücadelede ilk finalist belli oldu. Büyük finale doğru geri sayım devam ederken, izleyicilerin “MasterChef’te ilk finalist kim oldu?” ve “MasterChef’i kim kazandı?” sorularına cevap arayışı sürüyor. İşte 4 Aralık 2025 tarihli son bölümde yaşananlar…

MasterChef Türkiye’de finale doğru geri sayım devam ediyor. Son bölümde Özkan, Çağatay, Sezer ve Hakan final koltuğuna oturabilmek için büyük bir rekabete girişti. Gecenin sonunda ise en yüksek puanı toplayan yarışmacı, MasterChef Türkiye’nin ilk finalisti olarak açıklandı.

MasterChef’te ilk finalist açıklandı! Büyük finale doğru heyecan zirvede

MASTERCHEF’TE İLK FİNALİST BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda finale adını yazdıran ilk yarışmacı Özkan oldu. Gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakan Özkan, büyük finale yükselmeyi başardı.

MasterChef’te ilk finalist açıklandı! Büyük finale doğru heyecan zirvede

“ÖNLÜĞÜ ALMAYA GELİYORUM” DEMİŞTİ

MasterChef’in ilk turunda söylediği “Önlüğü almaya geliyorum” sözleriyle dikkat çeken Özkan, yarışmaya iddialı bir giriş yapmıştı. İlk aşamayı karidesli ananas çorbası ile geçen Özkan daha önce birçok restoranda çalışmış, Türk mutfağı ve füzyon tekniklerinde deneyim kazanmış bir isim. Sezon boyunca istikrarlı performansı ile öne çıkan Özkan, MasterChef 2025’in ilk finalisti olmayı başardı.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye 2025 final tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yarı final ve final bölümleri 9-10 Ocak tarihlerinde ekranlara gelmişti. Bu yıl da final programının benzer tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası