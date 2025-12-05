Hatay’da kuraklık zeytinleri vurdu. Küçülen zeytinlerin yağ oranları da düştü. Üretici geçen sene 2 ton aldığı zeytinyağından bu yıl sadece 500 kilo beklediğini dile getirerek verim kaybının fiyatları da yansıdığına değindi.

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler üreterek depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bereketli topraklarda yetişen zeytinin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla birlikte Hatay'da geçtiğimiz günlerde başlayan zeytin hasadı devam ediyor.

Bu sene beklenti düşük kaldı

Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yusuf Karadeniz, 15 dönümlük zeytin bahçesinde işçilerle birlikte zeytin hasadı yaptı.

Zeytinlerin boyu ufaldı

15 dönümlük bahçesinde 300 zeytin ağacı bulunan Karadeniz, geçen yıl bahçeden 2 tona yakın zeytinyağı alırken, kuraklık nedeniyle bu yıl ise 500 kilogram zeytinyağı almayı umut ediyor. Geçen yıl zeytinyağının kilogram fiyatı 170 ila 180 TL iken, bu yıl ise 200 ila 250 TL arasında satışa sunuluyor. Geçen yıl zeytinin verim ve kalitesinin çok iyi olduğunu ifade eden çiftçi Karadeniz, bu yıl aşırı kuraklığın etkilemesiyle verim ve kalitenin düşük olduğunu söyledi.

Kuraklık en çok onları vurdu! Dallarda küçülen zeytinlerin yağı azaldı

ZEYTİNLERİN BOYU KÜÇÜLDÜ

Aşırı kuraklıktan dolayı zeytinyağı fiyatının geçen yıla göre 30 ila 60 TL arttığını söyleyen Yusuf Karadeniz, "Burası 15 dönümlük bir zeytinlik bahçesindeyiz. Burada 300 ağaç zeytin var. Zeytin hasadı zamanı geldi ve işçiler bulup getirdik. İşçilerle birlikte zeytinleri topluyoruz. Hasat istediğimiz gibi değildi. Aşırı kuraklık ve tozdan dolayı zeytinlerin boyutu ufak kaldı. Zeytin taneleri irileşmedi ve küçük kaldı. Ben küçük yaştan beri çiftçilik yaparım. Hayatımda ilk defa bu kadar ufak zeytin görüyorum. Normal şartlarda zeytin tanelerinin irileşmesi gerekirken, aşırı kuraklık olumsuz etkiledi.

Kuraklık en çok onları vurdu! Dallarda küçülen zeytinlerin yağı azaldı

KİLOSU 250 TL'DEN SATILIYOR

Geçen yıl verim çok güzeldi. Geçen yıl bu bahçeden 2 tona yakın zeytinyağı aldım, bu yıl ise ancak 500 kilogram zeytinyağı çıkar. Geçen yıla göre aynı ağaçlar ve aynı bakımları yaptık ama verim az geldi. Bu yıl zeytinyağı kilogram fiyatı olarak 200 ila 250 TL arasında satılıyor. İnşallah zarar etmeyiz. Bahçeden çıkan zeytinler fabrikada zeytinyağına dönüşüyor. Zeytinyağının asidi ölçülüyor ve fiyatı ona göre belirleniyor. Fabrikalar nasıl bir fiyat vermişse ona göre satmak zorundasın. Geçen yıl zeytinyağı fiyatı 170 ila 180 TL arasındaydı. Geçen yıl zeytinyağı çok güzeldi ve kaliteliydi ama bu yıl o kaliteyi bulamadık. Kuraklık çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası