BUSKİ su kesintisi 5 Aralık 2025! Bursa'da sular ne zaman gelecek?
Bursa'nın Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek? sorusuna cevap aramaya başladı.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinde paylaşılan kesinti listesine göre; bugün 4 ilçede belli aralıklarla su kesintisi yaşanacak.
5 ARALIK BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
5 Aralık Cuma günü Bursa'nın Gemlik, Mustafakemalpaşa, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Sular Demirtaş Barbaros, Hamzabey, Kurşunlu 18.00'de Davutkadı'da 13.00'de gelecektir.
BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ
