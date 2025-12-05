İzmir'de ana boru arızasıyla nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacak. İZSU'nun son dakika paylaştığı kesinti listesine göre kesintiden Bergama, Foça, Tire ve Urla etkilecektir.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar güncel su kesintilerini yakından takip ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, Bergama, Foça, Urla ve Tire ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün musluktan su akmayacağını duyurdu.

İZSU su kesintisi! Bugün İzmir'in dört ilçesinde su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek?

5 ARALIK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bergama'nın Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 14.45'te başlayan su kesintisi yaklaşık 2 saat sürecek ve 16.45'te gelecektir. Foça'da sular 12.00'de, Tire'de 09.02'de, Urla'da ise 10.50'de gelecektir.

Ana boru arızası nedeniyle yaklaşık Gaziosmanpaşa, Cumhuriyet ve Torosan 2 saat boyunca susuz kalacaktır.

İlçe Mahalle Kesinti Süresi Arıza Tipi Bergama Gaziosmanpaşa 04.12.2025 – 14:45 / 16:45 ( 2 saat) Ana Boru Arızası Foça Cumhuriyet 05.12.2025 – 08:00 / 12:00 ( 4 saat) Ana Boru Arızası Tire Duatepe 04.12.2025 – 02:26 / 09:02 ( 7 saat) Ana Boru Arızası Urla Torasan 05.12.2025 – 08:50 / 10:50 ( 2 saat) Ana Boru Arızası

