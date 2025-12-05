Türkiye Gazetesi
İZSU su kesintisi! Bugün İzmir'in dört ilçesinde su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek?
İzmir'de ana boru arızasıyla nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacak. İZSU'nun son dakika paylaştığı kesinti listesine göre kesintiden Bergama, Foça, Tire ve Urla etkilecektir.
İzmir'de yaşayan vatandaşlar güncel su kesintilerini yakından takip ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, Bergama, Foça, Urla ve Tire ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün musluktan su akmayacağını duyurdu.
5 ARALIK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bergama'nın Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 14.45'te başlayan su kesintisi yaklaşık 2 saat sürecek ve 16.45'te gelecektir. Foça'da sular 12.00'de, Tire'de 09.02'de, Urla'da ise 10.50'de gelecektir.
Ana boru arızası nedeniyle yaklaşık Gaziosmanpaşa, Cumhuriyet ve Torosan 2 saat boyunca susuz kalacaktır.
İZSU KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ
|İlçe
|Mahalle
|Kesinti Süresi
|Arıza Tipi
|Bergama
|Gaziosmanpaşa
|04.12.2025 – 14:45 / 16:45 ( 2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Foça
|Cumhuriyet
|05.12.2025 – 08:00 / 12:00 ( 4 saat)
|Ana Boru Arızası
|Tire
|Duatepe
|04.12.2025 – 02:26 / 09:02 ( 7 saat)
|Ana Boru Arızası
|Urla
|Torasan
|05.12.2025 – 08:50 / 10:50 ( 2 saat)
|Ana Boru Arızası
Bizi Takip Edin
YORUMLAR