Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen şiddetli bir trafik kazası, medikal estetik doktoru Zülfü Akşit’in hayatını kaybetmesi ile sonuçlandı. Kazada, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi de yaralandı. Zülfü Akşit kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı soruları ise gündemde yer buldu.

Edinilen bilgilere göre kazada bir otomobil ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Dr. Akşit olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer yolcular ise çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında 2 çocuğun bulunduğu belirtildi.

Zülfü Akşit kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Doktor Zülfü Akşit hayatını kaybetti

ZÜLFÜ AKŞİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?



Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Zülfü Akşit, medikal estetik alanında tanınıyordu. Tıp eğitimini Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Akşit, mecburi hizmetini Siirt’te tamamladıktan sonra İstanbul’da özel hastanelerde çalıştı.

Zülfü Akşit kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Doktor Zülfü Akşit hayatını kaybetti

Özel Memorial ve Alman Hastanesi’nde deneyim kazanan Dr. Akşit, daha sonra medikal estetik alanında uzmanlaştı. 2014’ten itibaren farklı kliniklerde görev yaptıktan sonra 2019 yılında kendi kliniğini açtı.

Zülfü Akşit kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Doktor Zülfü Akşit hayatını kaybetti

ZÜLFÜ AKŞİT NEDEN ÖLDÜ?



Dr. Zülfü Akşit, Polatlı ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada Akşit’in yanında 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Zülfü Akşit kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Doktor Zülfü Akşit hayatını kaybetti

DOKTOR ZÜLFÜ AKŞİT ÖLDÜ MÜ?



Dr. Zülfü Akşit yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Sağlık camiasında saygın bir isim olarak bilinen Akşit’in kaybı hem meslektaşları hem de takipçileri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

İLGİLİ HABERLER GÜNDEM Ünlü estetisyen feci kazada hayatını kaybetti

Haberle İlgili Daha Fazlası