Polatlı-Konya yolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Medikal Estetik Hekimi Dr. Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polatlı-Konya yolu 115. kilometrede otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

ZÜLFİ AKŞİT HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Medikal Estetik Hekimi Dr. Zülfü Akşit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Ünlü estetisyen feci kazada hayatını kaybetti

İstanbul'da kliniği bulunan Akşit, televizyon programlarına da katılıp alanıyla ilgili bilgilendirmeler yapıyordu.

