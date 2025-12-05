Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluşmaya başladı. İşletmeciler kısa bir süre sonra atlı kızak faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.

Kentte gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Gölün donmayan bölümlerinde ise ördek ve sakarmeke kuşları yiyecek aradı.

Göl kenarında işletmecilik yapan Arzu Daşdemir, konuyla ilgili "Kış turizminin önemli cazibe merkezlerinden Çıldır Gölü donmaya başladı, yavaş yavaş sezonu açmaya başlayacağız. Bir süre sonra atlı kızaklarımız da faaliyetlerine başlayacak." ifadelerini kullandı.