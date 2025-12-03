Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki bir gence otomobil çarptı. Sağlık ekipleri Aytekin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.S. yönetimindeki 09 ADH 004 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Abdurrahman Dede Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emrullah Aytekin'e (17) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aytekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası