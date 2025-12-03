Arsenal-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 belli oldu
İngiltere Premier Lig'in heyecanlı karşılaşmalarından biri bu akşam Emirates Stadyumu’nda sahne alacak. Arsenal-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu!
Premier Lig’in 14. haftasında Arsenal, evinde Brentford’u ağırlayacak. Zirve mücadelesi veren ev sahibi ekip, son haftalarda kaydedilen beraberliklerin ardından yeniden galibiyet serisi başlatmak isterken, Brentford ise sürpriz bir sonuçla puanını artırmayı hedefliyor. Maç öncesi taraftarlar hem saha içi mücadeleyi hem de muhtemel 11’leri merak ediyor.
ARSENAL-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Premier Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Arsenal-Brentford maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
ARSENAL-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu’nda oynanacak mücadele 3 Aralık Çarşamba günü saat 22.30’da başlayacak. Maçın yönetimini Tony Harrington üstlenecek.
ARSENAL-BRENTFORD MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU
Arsenal: D. Raya, J. Timber, C. Mosquera, P. Hincapié, R. Calafiori, E. Eze, M. Zubimendi, D. Rice, B. Saka, M. Merino, G. Martinelli
Brentford: C. Kelleher, S. van den Berg, N. Collins, K. Ajer, M. Kayode, V. Janelt, Y. Yarmolyuk, M. Damsgaard, R. Henry, I. Thiago, K. Schade