Premier Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Brighton ile Aston Villa arasında oynanacak. Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu günün gündemindeyken Brighton-Aston Villa maçı hangi kanalda, nerede izlenir, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı soruları de araştırılıyor.

Her iki takım da sezonun kritik bölümünde istikrar yakalama peşinde. Brighton, taraftarı önünde oyunun kontrolünü elinde tutmak isterken Aston Villa deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Brighton-Aston Villa maçı hangi kanalda, nerede izlenir, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

BRIGHTON-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri de Brighton - Aston Villa mücadelesi. Ligde üst sıraları hedefleyen iki takım karşı karşıya gelecek. Brighton-Aston Villa maçı beIN SPORTS 5 üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

BRIGHTON-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton ile Aston Villa arasındaki mücadele 3 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak. Haftanın dev maçı bu akşam saat 22:30’da başlayacak.

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Brighton cephesinde en çok merak edilen isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu bu akşam ilk 11'de bekleniyor.

BRIGHTON-ASTON VILLA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Brighton muhtemel 11: Bart Verbruggen, M. Wieffer, J. P. van Hecke, L. Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Y. Ayari, D. Gómez, Y. Minteh, G. Rutter, M. De Cuyper, D. Welbeck

Aston Villa muhtemel 11: Emiliano Martínez, M. Cash, E. Konsa, P. Torres, I. Maatsen, J. McGinn, B. Kamara, A. Onana, M. Rogers, Y. Tielemans, O. Watkins

