TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. haftasında Bursaspor'un deplasmanda Muşspor'u tek golle mağlup ettiği maça tribün olayları damga vurdu. Ev sahibi takım taraftarlarının attığı taş ve yabancı cisimler nedeniyle birçok Bursasporlu taraftar yaralandı. Karşılaşmanın ardından bir açıklama yayımlayan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yaşanan olaylara tepki gösterdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Muşspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Bursaspor, 1-0'lık skorla kazanarak Muş'tan üç puanla ayrıldı.

TRİBÜNDE KAN AKTI

Muş'ta oynanan karşılaşmaya futboldan çok yaşanan tribün olayları damga vurdu. Ev sahibi takımın taraftarlarının attığı taş ve yabancı maddeler nedeniyle birçok Bursasporlu taraftar yaralandı.

Bursaspor'un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, atılan taş ve yabancı cisimler nedeniyle yaralanan taraftarlara yer verildi.

Bursaspor'a çirkin saldırı: Muş'ta olay çıktı, başkan isyan etti

MAÇ SONU SALDIRI GİRİŞİMİ

Öte yandan, Muşsporlu Bilal Budak, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Bursasporlu futbolculara saldırma girişiminde bulundu. Bursasporlu Hakkı Türker, araya girerek Bilal Budak'ın saldırı girişimini önledi.

Bursaspor'a çirkin saldırı: Muş'ta olay çıktı, başkan isyan etti

ENES ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Maçın ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi.

Başkan Çelik açıklamasında, "Oraya giden taraftarımızdan teknik direktörüne, futbolcusundan çalışanına kadar herkesi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Bizi güzel şekilde ağırlayan Muşspor Başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza koca koca taşlar atan karaktersizleri devletimize havale ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun. Yaralı taraftarımız bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Muş'ta yaşananlar kabul edilemez. Muş Emniyeti bu olayda sınıfta kalmıştır. Saygıdeğer İçişleri Bakanımızdan olaya el koymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası