İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

TAZİYE NEDENİYLE TEŞEKKÜR

Pezeşkiyan, Aliyev’in Ali Hamaney ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakü’deki İran Büyükelçiliği’ne gelerek taziyede bulunması ve İran’a insani yardım niyeti dolayısıyla teşekkür etti.

"İHA SALDIRISI İRAN İLE BAĞLANTILI DEĞİL"

Pezeşkiyan ayrıca Nahçıvan’a yönelik saldırının İran ile bağlantılı olmadığını belirterek olayın araştırılacağını ifade etti. Aliyev ise İran’daki son olaylarda hayatını kaybeden siviller için bir kez daha başsağlığı diledi ve Nahçıvan’daki olayın aydınlatılmasının önemini vurguladı.

