Tedesco'nun Başakşehir maçı planı ortaya çıktı: İlk 11 değişiyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, 6 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'inde bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.
- Jayden Oosterwolde sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.
- Stoperde Çağlar Söyüncü veya Yiğit Efe Demir görev alacak.
- Levent Mercan'ın, ilk 11'de oynaması bekleniyor.
- Jhon Duran ileri uçta forma giyecek.
Galatasaray ile taraftarı önünde 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma şansını kullanamayan Fenerbahçe, 6 Aralık Cumartesi akşamı RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.
ÇAĞLAR YETİŞMEZSE YİĞİT EFE
Jayden Oosterwolde, sarı kart cezası sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Tedavisi tamamlandığı takdirde Çağlar Söyüncü'nün, stoperde forma giyme ihtimali bulunuyor. Aksi durumda o bölgede genç oyuncu Yiğit Efe Demir görev alacak.
LEVENT MERCAN KARARI
TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray maçında oyuna sonradan girip asist yapan Levent Mercan'ın, ilk 11'de görev yapması bekleniyor. 24 yaşındaki futbolcu, derbideki oyunu ile teknik heyetin beğenisini kazandı.
EN-NESYRI YERİNE DURAN
Teknik direktör Domenico Tedesco, ileri uçta Youssef En-Nesyri yerine Jhon Duran'a şans vermeyi düşünüyor. Derbilerdeki golleriyle ön plana çıkan Kolombiyalı santrforun, 90 dakika oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.