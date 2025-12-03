Erzurum'un Palandöken ilçesinde 23 yaşındaki Mustafa Aydın, 5. kattaki evinin balkonundan zemine düştü. Aydın'ın ağır yaralandığını olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Müftü Solakzade Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın en üst katında ikamet eden Mustafa Aydın (23), evinin balkonundan zemine düştü.

Erzurum'da feci olay! 5. kattan düşen genç ağır yaralandı: O anlar kamerada

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

O ANLAR KAMERADA

Komşularının battaniye asarken balkondan düştüğünü iddia ettiği Aydın'ın düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

