TÜYAP kitap fuarı ne zaman, nerede, ücretli mi merak ediliyor. Uluslararası İstanbul Tüyap Kitap Fuarı, 2025 yılında da milyonlarca okurun ilgisini üzerine çekmeye hazırlanıyor. Her yaş grubundan ziyaretçiyi bir araya getiren fuar, yayınevleri, yazarlar ve eğitim kurumlarıyla dolu zengin yapısıyla bu yıl 42. kez kapılarını açacak.

TÜYAP kitap fuarı ne zaman, nerede, ücretli mi soruları şimdiden gündemde yerini aldı. Bu yıl da çok sayıda yayınevi, kültür-sanat dergisi, sivil toplum kuruluşu ve eğitim yayıncısı fuarda yerini alacak. Geniş stant alanlarıyla öne çıkan fuar, hem öğrencilere hem de profesyonellere yönelik kaynakların bulunduğu büyük bir kitap çeşitliliği sunacak.

TÜYAP kitap fuarı ne zaman, nerede, ücretli mi? 42. Uluslararası İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 2025

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?

TÜYAP Kitap Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da okurlar ile yayınevlerini aynı çatı altında buluşturmak üzere 13-21 Aralık tarihleri arasında kapılarını açacak.

TÜYAP kitap fuarı ne zaman, nerede, ücretli mi? 42. Uluslararası İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 2025

TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Tüyap Kitap Fuarı İstanbul Büyükçekmece’de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Metrobüs hattı üzerinden Beylikdüzü - TÜYAP durağında inerek kısa bir yürüyüşle alana ulaşılabiliyor.

Özel araçla gelmek isteyenler için fuar alanının çevresinde yönlendirme tabelaları ve otopark imkanları bulunuyor.

TÜYAP kitap fuarı ne zaman, nerede, ücretli mi? 42. Uluslararası İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 2025

TÜYAP KİTAP FUARI ÜCRETLİ Mİ?

TÜYAP Kitap Fuarı ücretsiz şekilde ziyaretçilere açık olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası