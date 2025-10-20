İlkay Gündoğan'dan antrenörlük ve Galatasaray mesajı: Daha uzun süre kalabilirim

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu kaydeden İlkay, "Şu anda Galatasaray’dayım, İstanbul’dayım ve kulübün benimle devam etme isteği olduğu sürece buradan gitmek için bir sebep görmüyorum. Hangi rolde olursam olayım, bulunduğum yerde çok mutluyum ve burada sunduğum katkı ile taraftarlardan gelen geri dönüşler harika. Şimdilik burada olmaktan başka bir düşüncem yok." dedi.

Henüz emekli olmayı düşünmediğini belirten İlkay Gündoğan, "Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım. Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre kalırım." diye konuştu.

"ANTRENÖRLÜK İÇİN LİSANSLARIMI ALMAYA BAŞLADIM"

İlkay Gündoğan, futbol sonrası için de antrenör olarak çalışmak istediğini ve bu konuda lisans adımlarını atmaya başladığını söyledi.

Antrenörlük için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, "Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum." dedi.