İlkay Gündoğan'dan antrenörlük ve Galatasaray mesajı: Daha uzun süre kalabilirim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile sezon başında 2027 yılına kadar mukavele imzalayan İlkay Gündoğan, sarı kırmızılı takımdaki geleceği ve antrenörlük planlarına dair Alman basınına konuştu. Galatasaray'da daha fazla süre kalabileceğini söyleyen İlkay, "Buradan gitmek için bir sebep görmüyorum" dedi.

Galatasaray'a sezon başında transfer olan 34 yaşındaki yıldız orta saha İlkay Gündoğan, Alman basınından Kicker'e açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız, Galatasaray'da daha uzun süre kalabileceğini söyledi.

"BURADAN GİTMEK İÇİN BİR SEBEP GÖRMÜYORUM"

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu kaydeden İlkay, "Şu anda Galatasaray’dayım, İstanbul’dayım ve kulübün benimle devam etme isteği olduğu sürece buradan gitmek için bir sebep görmüyorum. Hangi rolde olursam olayım, bulunduğum yerde çok mutluyum ve burada sunduğum katkı ile taraftarlardan gelen geri dönüşler harika. Şimdilik burada olmaktan başka bir düşüncem yok." dedi.
 

"BELKİ DE DAHA UZUN SÜRE KALIRIM"

Henüz emekli olmayı düşünmediğini belirten İlkay Gündoğan, "Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım. Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre kalırım." diye konuştu. 

İlkay Gündoğan'dan antrenörlük ve Galatasaray mesajı: Daha uzun süre kalabilirim - 1. Resim

"ANTRENÖRLÜK İÇİN LİSANSLARIMI ALMAYA BAŞLADIM"

İlkay Gündoğan, futbol sonrası için de antrenör olarak çalışmak istediğini ve bu konuda lisans adımlarını atmaya başladığını söyledi.

Antrenörlük için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, "Antrenörlük benim için çok önemli bir konu. Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum." dedi.

